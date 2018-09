Per bendrą spaudos konferenciją su Lenkijos vadovu Andrzejumi Duda Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas sakė, kad Varšuva siūlo Vašingtonui mažiausiai 2 mlrd. JAV dolerių, kad padėtų padengti bazės išlaidas. „Prezidentas pasiūlė mums gerokai daugiau nei 2 mlrd. JAV dolerių, kad tai būtų padaryta, todėl svarstome tai“, – sakė D. Trumpas. „Svarstome tai atsižvelgdami į kelis aspektus: svarbiausia – karinė abiejų šalių apsauga, tada – išlaidos“, – aiškino prezidentas. Susiję straipsniai: Numuštas Rusijos lėktuvas: kas tai per orlaivis ir ką jis veikė šalia Lietuvos Virginijus Savukynas. Iliuzijų žlugimo metas „Svarstome tai labai rimtai, – kiek anksčiau sakė D. Trumpas. – Jei jie pasirengę tai padaryti (sumokėti), žinoma, kalbėsimės apie tai“. Per spaudos konferenciją A. Duda sakė, kad NATO narė Lenkija nori, jog šalyje būtų įkurta „Amerikos nuolatinė bazė“. Jis pajuokavo, kad bazė galėtų būti pavadinta Trumpo fortu (Fort Trump). Gynybos sekretorius Jimas Mattisas savo ruožtu gyrė Lenkiją už didinamas išlaidas gynybai, tačiau pabrėžė, jog kol kas joks sprendimas dėl nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo dar nepriimtas. „Klausimų daug“, – Pentagone dirbantiems žurnalistams sakė J. Mattisas. „Kaip jūs žinote, kalbama ne vien apie bazę. Kalbama apie mokymo poligonus, apie aptarnavimo objektus bazėje, visus tokius dalykus; tai daugybė detalių, kurias turime nagrinėti drauge su lenkais. Tad joks sprendimas dar nepriimtas, mes tai nagrinėjame ir mes drauge dėl to dirbame“, – sakė jis. Pasak A. Dudos, Rusijos karinė ekspansija, pradedant Gruzijos separatistinių regionų perėmimu ir Ukrainos Krymo pusiasalio aneksija, yra „nuolatinio tarptautinės teisės pažeidinėjimo“ dalis. „Yra visa virtinė argumentų, paremiančių faktą, kad JAV ginkluotųjų pajėgų buvimas šiame rajone yra absoliučiai pateisinamas“, – sakė A. Duda. D. Trumpas, kurį politiniai oponentai kaltina slaptu bendrininkavimu su miglota Rusijos operacija padedant jam per 2016 metų rinkimus, kai jis netikėtai įveikė demokratų kandidatę Hillary Clinton, sutiko su A. Dudos vertinimu. „Galvoju, kad tai labai agresyvi situacija. Galvoju, kad Rusija veikė agresyviai“, – sakė jis. „Jie gerbia jėgą. Jie gerbia tvirtumą, kaip ir visi kiti. O mes esame stipriausi pasaulyje, ypač dabar“, – pridūrė JAV prezidentas. Baltieji rūmai savo ruožtu nurodė, kad JAV ir Lenkijos partnerystė „yra itin svarbi turint omenyje didėjančius saugumo iššūkius, apibūdinamus agresyviu Rusijos elgesiu“.

