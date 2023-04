Lenkija plečia karinių mokymų piliečiams pasiūlą

Pagal programą „Treniruokis kaip karys“ vyrai ir moterys gali dalyvauti 16 dienų trunkančiuose trumpuose kariniuose mokymuose, ketvirtadienį Varšuvoje pranešė Gynybos ministerija.

Sąlyga yra būti ne jaunesniam kaip 18 metų amžiaus ir turėti Lenkijos pilietybę.

Pratybos apima šaudymo treniruotes, orientavimąsi teritorijoje, artimą kovą ir radijo ryšio technikos naudojimą. Kariuomenė padengia apgyvendinimo, maitinimosi ir įrangos išlaidas. Be to, dalyviai gauna 28 eurų per dieną atlygį.

Sėkmingai baigusieji mokymus duoda kario priesaiką ir yra registruojami rezervistais.