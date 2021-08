Lenkija planuoja didinti savo ginkluotąsias pajėgas

Duodamas interviu visuomeninio radijo naujienų kanalui PR24 M. Blaszczakas sakė, kad profesinės kariuomenės karių skaičių planuojama padidinti iki 250 tūkst., o Teritorinės gynybos pajėgos (WOT) turėtų 50 tūkst. karių.

Šiuo metu Lenkija turi apie 107,7 tūkst. profesinės gynybos karių ir 29 tūkst. WOT karių.

Ministras nurodė, kad naujo teisės akto projektu būtų numatyta modernizuoti kariuomenės naudojamą techniką ir įrangą, taip pat būtų siūloma didinti išlaidas gynybai.

Pasak jo, praeitais metais gynybos finansavimas sudarė 2,37 proc. Lenkijos bendrojo vidaus produkto

„Šios išlaidos gynybai buvo rekordinės, bet to vis tiek per maža, – teigė M. Blaszczakas. – Aišku, turime įstatymą, numatantį, kad iki 2030 metų gynybai skirsime 2,5 proc. BVP, bet šios lėšos vis dar yra per mažos.“

M. Blaszczakas sakė PR24, kad verbavimo į kariuomenę procedūros jau yra optimizuotos, įskaitant programėlę mobiliesiems telefonams, mažinančią biurokratinių procedūrų naštą norintiems užsirašyti. Be to, įsteigta naujų verbavimo centrų, o paraiškos vertinamos sparčiau.

„Dėl šios priežasties šiemet matėme daugiau kandidatų, norinčių įstoti į tarnybą, ir dėl to labai džiaugiamės, nes formuojame naujus dalinius, ir kariuomenei reikia kandidatų“, – pabrėžė ministras.

Liepos viduryje Lenkijos valdančiosios partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) lyderis Jaroslawas Kaczynskis (Jaroslavas Kačynskis), taip pat einantis Valstybės saugumo ir gynybos reikalų komiteto pareigas, kartu su M. Blaszczaku pranešė, kad vyriausybė įsigys 250 amerikietiškų tankų „Abrams“ už maždaug 23 mlrd. zlotų (50,3 mlrd. eurų).