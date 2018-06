Lenkijos Europos reikalų ministras Konradas Szymanskis sakė išdėstęs Varšuvos argumentus už reformas, vadinamas būtinomis norint atsikratyti komunistinių atgyvenų, ir esąs patenkintas dvi valandas trukusių derybų su ES kolegomis rezultatais. „Manau, kad patenkinome ES smalsumą dėl teismų sistemos reformų Lenkijoje“, – po susitikimo Liuksemburge sakė K. Szymanskis. „Esu įsitikinęs, kad esame netoli savo nesutarimų su ES pabaigos“, – sakė jis ir pridūrė, kad derybose buvo kalbama konkrečiais klausimais, kitaip nei per ankstesnius bendro pobūdžio politinius apsikeitimus nuomonėmis su Europos Komisija. EK gruodžio mėnesį žengė precedento neturintį žingsnį ir prieš Lenkiją inicijavo procedūrą pagal ES sutarties 7-ąjį straipsnį dėl „sisteminių grėsmių“ teisinės valstybės principui. Vykdant šią „branduolinę“ procedūrą, Lenkija teoriškai galėtų netekti teisės balsuoti per ES ministrų susitikimus. Europos Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Fransas Timmermansas, kuris vadovavo diskusijoms su Varšuva ieškant sprendimo, antradienį sakė, kad nepadaryta jokios pažangos. Apsikeitimas nuomonėmis padėjo geriau suprasti situaciją, o tai turėtų padėti ieškant sprendimo, sakė šį pusmetį ES pirmininkaujančios Bulgarijos užsienio reikalų ministrė Ekaterina Zacharijeva. „Bus organizuotas naujas susitikimas (Lenkijos) atsakymams ir (valstybių narių) reakcijai peržiūrėti, siekiant nuspręsti, ką toliau daryti dėl tyrimo pagal 7-ąjį straipsnį“, – sakė ji. Lenkų ministras K. Szymanskis kaltino „tam tikras šalis“, kurios „aiškiai norėjo užimti agresyvią poziciją“ Lenkijos atžvilgiu. Vokietijos Europos reikalų ministras Michaelis Rothas savo ruožtu sakė, kad „kalbama ne apie Lenkijos pažeminimą, bet mes norime žinoti, ar Lenkijos vyriausybė ketina stengtis gerbti teismų sistemos nepriklausomybę“. „Be konkrečių įsipareigojimų šis procesas gali tęstis amžinai“, – pridūrė jis. Prancūzijos Europos reikalų ministrė Nathalie Loiseau žurnalistams sakė, kad nuo gruodžio derybose nepasiekta jokių esminių pokyčių ir kad situacija tampa skubiai spręstina, nes teismų sistemos pakeitimai Lenkijoje įsigaliojo.

