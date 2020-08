Lenkija įveda apribojimus 19-oje apskričių: reikia reaguoti

Apribojimai atnaujinami 19-oje Didžiosios Lenkijos, Mažosios Lenkijos, Lodzės ir Silezijos vaivadijų apskričių. „Yra teritorijų, kur sergamumas sparčiai didėja, ir ten reikia reaguoti“, - sakė ministras.

Ketvirtadienį Lenkija pranešė per pastarąją parą užfiksavusi naują rekordinį kiekį koronaviruso atvejų – 726. Tai didžiausias skaičius nuo pat epidemijos pradžios. Apie tai skelbia „Reuters“.

Anot L. Szumowskio, COVID-19 plitimas rodo, kad reikia atsisakyti nerūpestingo požiūrio. „Jei mes nenorime, kad koronavirusas išplistų visoje Lenkijoje, turime laikytis sanitarijos režimo ir dėvėti kaukes viešose vietose“, - pareiškė ministras.

Vyriausybės potvarkis įsigalios rugpjūčio 8 d.

Kaip paaiškino Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, planuojama du kartus per savaitę atnaujinti apskričių, kur reikia padidinti budrumą, sąrašą. Specialiame žinybos parengtame žemėlapyje apskritys, kuriose epidemiologinė situacija bloga, pažymėtos raudonai.

„Šiose apskrityse mes norime griežtinti karantiną kone visose gyvenimo sferose. Jis tiesiogiai palies muges ir visokius susibūrimus, vestuves, sporto ir kultūros renginius, maitinimo įstaigų darbą, viešąjį transportą ir kitas sritis“, – teigia Lenkijos sveikatos apsaugos ministras L. Szumowski.

Iš viso Lenkijoje yra 380 apskričių, tad 20 – pakankamai nedidelė šalies dalis, patikino ministras.

Šiuo metu apsaugines kaukes Lenkijoje dėvėti būtina uždarose erdvėse, tokiose kaip parduotuvės ir viešasis transportas, bet lauke, jei įmanoma tarp žmonių išlaikyti bent 1,5 metro atstumą, jos nėra privalomos.

„Mums reikia truputį pabusti“, – žurnalistams pareiškė lenkų sveikatos apsaugos ministras. Jis pridūrė, kad visa šalis turėtų būti budri, nes auga naujų užsikrėtimo atvejų skaičius.

Be to, koronavirusu pastarosiomis dienomis užsikrėtė keli parlamentarai, dėl to teko atidėti sesijas.

Iki šiol Lenkijoje nustatyti 48 789 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, mirė 1 756 infekuotieji. Visą pastarąją savaitę šalyje kasdien užfiksuojami 500-600 naujų atvejų. L. Szumowskis įspėjo, kad artimiausiomis dienomis užsikrėtimų skaičiaus paros prieaugis gali pasiekti 700.



Lenkijoje per pastarąją parą nustatyti 726 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, ir šis skaičius yra didžiausias šalyje nuo epidemijos pradžios kovą, sveikatos apsaugos tarnybų informaciją ketvirtadienį citavo Lenkijos visuomeninis radijas.

Dar 18 žmonių mirė, nurodė pareigūnai.

Bendras šalyje patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius išaugo iki 49 515, mirčių – iki 1 774.

Ministerija nurodė, kad iš naujai nustatytų užsikrėtimo atvejų 137 buvo užregistruoti pietiniame Silezijos anglių kasybos regione, kur liga išplito tarp vietos kasyklų darbininkų.

Išvakarėse šalyje buvo patvirtinta 640 naujų COVID-19 atvejų.

Ketvirtadienį ryte Lenkijos ligoninėse tebebuvo gydoma 1 913 koronavirusu užsikrėtusių pacientų; 72 iš jų reikalingas dirbtinis plaučių ventiliavimas.

Bendras pasveikusiųjų skaičius padidėjo iki 35 642, pridūrė Sveikatos apsaugos ministerija.