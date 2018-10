„Mano nuomone, reparacijos nėra tas klausimas, kuris jau buvo išspręstas“, – pareiškė Andrzejus Duda interviu populiariam vokiečių laikraščiui „Bild“. Dvi ataskaitas – buvusio prezidento Lecho Kaczynskio ir Lenkijos parlamento – paminėjęs Lenkijos valstybės vadovas pareiškė, jog „žala, kuri buvo padaryta karo metais, taip ir nebuvo atlyginta“. Jis visų pirma paminėjo Lenkijos sostinę Varšuvą, kurią vokiečių kariai „nušlavė nuo žemės paviršiaus“. „Tai teisybės ir atsakomybės klausimas“, – pareiškė A. Duda. Berlynas praeityje dažnai atmesdavo reikalavimus dėl karo reparacijų ir tvirtino, kad 1953 metų rugpjūtį Lenkija oficialiai atsisakė tokių pretenzijų. Tačiau Lenkijos valdančioji konservatorių partija įrodinėja, kad šalis buvo Sovietų Sąjungos priversta pasirašyti tokį dokumentą. Kitą penktadienį Lenkijos sostinėje įvyks bendras Lenkijos ir Vokietijos vyriausybių posėdis. Kanclerė Angela Merkel ir keli jos vyriausybės ministrai susitiks su Lenkijos ministru pirmininku Mateuszu Morawieckiu ir jo ministrų kabinetu. Privačiuose pokalbiuose vokiečių diplomatai sako, jog Lenkija supranta, kad tikimybė gauti karo reparacijas grynaisiais pinigais yra nedidelė. Mainais Varšuva tikisi Berlyną priversti stoti jos pusėn debatuose dėl Europos Sąjungos (ES) biudžeto ar dėl Briuselio reikalavimų nubausti Lenkiją už teisinės valstybės principų nesilaikymą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.