Lenkų delegacijai vadovauja užsienio reikalų viceministras Bartoszas Cichockis, o Izraelio derybininkams – Užsienio reikalų ministerijos generalinis direktorius Yuvalas Rotemas. Y. Rotemo grupėje yra istorikų, juristų, diplomatų ir Jeruzalėje įsikūrusio Holokausto memorialo ir tyrimų centro „Yad Vashem“ atstovas. „Privalome užtikrinti, kad istorinė tiesa būtų išsaugota ir nebūtų jokių tyrimų ir žodžio laisvės apribojimų“, – žurnalistams prieš susitikimą su lenkų derybininkais sakė Y. Rotemas. „Holokausto atminimo išsaugojimas nėra vien Izraelio ir Lenkijos dvišalių santykių reikalas. Tai yra esminis klausimas, įsirėžęs į žydų esybę“, – teigė jis. Y. Rotemo teigimu, izraeliečiai kels klausimą dėl pastaruoju metu „stebimą antisemitinių pareiškimų daugėjimą“ , tačiau pažymėjo, kad Lenkijos valdžia yra prieš juos. B. Cichockis savo ruožtu sakė: „Esame įsipareigoję suvienyti savo pastangas, kad skelbtume tiesą apie Holokaustą ir šimtmečius trunkančius lenkų ir žydų santykius.“ „Esame atviri ir pasirengę atsakyti į visus klausimus bei paaiškinti viską, kas dar liko nepaaiškinta dėl neseniai Lenkijoje priimto įstatymo prieš šmeižtą“, – sakė jis. Vasarį Lenkijos Senato priimtas ir kovo 1-ąją įsigaliojęs įstatymas išprovokavo precedento neturintį diplomatinį ginčą ir raginimus žydų valstybėje atšaukti Izraelio ambasadorių Varšuvoje. Šis įstatymas numato baudas arba laisvės atėmimą iki trejų metų už nacių Vokietijos nusikaltimų priskyrimą Lenkijos tautai ar valstybei. Pagrindinis tikslas yra neleisti žmonėms nacių mirties stovyklas, kaip Aušvicą-Bireknau, okupuotoje Lenkijoje klaidingai vadinti Lenkijos stovyklomis. Izraelis įstatymą laiko bandymu neigti atskirų lenkų dalyvavimą žydų žudyme ar jų perdavime naciams, be to, nerimauja, kad jis gali sudaryti sąlygas teisti Holokaustą išgyvenusius žmones už jų liudijimus. Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis pakurstė ginčą pasakęs, kad buvo ir Holokausto „kaltininkų žydų“. Jis turėjo omenyje žydus, tarnavusius nacių suformuotuose okupuotos Lenkijos getų policijos būriuose. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu jo pastabą pavadino nepriimtina ir prilygstančia Holokausto neigimui. Lenkija per Antrąjį pasaulinį karą buvo okupuota nacių Vokietijos ir neteko maždaug 6 mln. savo piliečių, tarp jų – 3 mln. žydų.

