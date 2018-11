Tai buvo padaryta praėjus mėnesiui po Europos Sąjungos aukščiausios instancijos teismo nurodymo Lenkijai nedelsiant sustabdyti įstatymą, kuriuo buvo sumažintas Aukščiausiojo Teismo teisėjų pensinis amžius ir tokiu būdu pašalinta dvi dešimtys teisėjų. Lenkija trejus metus konfliktavo su ES dėl valdančiosios populistinės partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) bandymų įvesti teismų sistemos kontrolę. Daugelis teisės ekspertų sakė, kad Aukščiausiojo Teismo teisėjų, įskaitant Teismo pirmininką, išvarymu į pensiją buvo pažeista Lenkijos konstitucija. Tai drauge su platesne teismų sistemos reforma sukėlė rimtą susirūpinimą dėl įstatymo viršenybės šioje šalyje. ES sakė, kad reforma griauna teismų sistemos – teisminės valdžios – nepriklausomybę. Trečiadienio įstatyminė iniciatyva yra vienas pirmųjų reikšmingų Lenkijos žingsnių vykdant ES reikalavimus. PiS parlamentaras Marekas Askas sakė, kad pagal naujojo įstatymo dėl Aukščiausiojo Teismo pataisos projektą teisėjai, kurie buvo priversti išeiti į ankstyvą pensiją, turės pasirenkamą galimybę grįžti į savo pareigas. Pagal įstatymą pensinis amžius buvo sumažintas nuo 70 iki 65 metų ir visi, kurie norėjo dirbti toliau, turėjo prašyti prezidento sutikimo. Prezidentas turėjo galią atmesti prašymus. Parlamente debatai dėl pateiktos pataisos turėtų prasidėti trečiadienį. Praėjusį mėnesį šalyje įvyko vietos valdžios rinkimai, parodę, kad PiS laimi daugumą vietų regionų asamblėjose, bet smarkiai pralaimi kovas dėl merų postų dideliuose ir vidutiniuose miestuose. Rezultatai tikriausiai rodo, kad dėl konflikto su ES partija prarado rinkėjų miestų vidurinėje klasėje. Kai kurie proeuropietiškos opozicijos nariai taip pat perspėja, kad nuolatiniai vyriausybės ginčai su Briuseliu galėtų nukreipti šalį išstojimo iš bloko keliu, nesvarbu, ar vyriausybė to nori, ar ne. ES Lenkijoje yra itin populiari dėl laisvių lenkams keliauti ir dirbti užsienyje ir dėl šalies ekonomikos pakilimo.

