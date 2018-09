Vyras, įvardytas kaip Marekas W., „buvo apkaltintas 2014–2016 metais dalyvavęs prieš Lenkiją nukreiptoje Rusijos karinės žvalgybos GRU veikloje“, sakoma prokuratūros pranešime. „Vykdydamas šnipinėjimą kaltinamasis perdavė informacijos, gautos dirbant Ekonomikos ministerijoje“, pridūrė prokurorai, bet daugiau detalių neatskleidė. Kaip praneša vietos žiniasklaida, Marekas W. galimai perdavė Rusijai informacijos, susijusios su Maskvos vadovaujamu dujotiekio „Nordstream 2“ projektu, prieš kurį Lenkija griežtai nusistačiusi. Rusiją ir Vokietiją sujungsiantis antrasis Baltijos jūros dugnu nutiestas vamzdynas aplenks Lenkiją ir Ukrainą, per kurias Maskva šiuo metu tranzitu tiekia dujas Europai. Lenkija ir kai kurios kitos regiono šalys, tarp jų Lietuva, laiko „NordStream 2“ projektu, galinčiu pakenkti jų energetiniam saugumui. Prokurorai pateikė ieškinį Varšuvos apygardos teismui. Įtariamajam, kovą sulaikytam Lenkijos kontržvalgybos tarnybos ABW, gresia iki 10 metų įkalinimo, jeigu jo kaltė bus įrodyta. Įtariamojo advokatai šios žinios kol kas nekomentavo. Ši byla papildė virtinę kaltinimų dėl šnipinėjimo Rusijos naudai Lenkijoje ir Baltijos šalyse, susijusio su GRU ir kitomis žvalgybos tarnybomis, regione tvyrant padidėjusiai įtampai dėl 2014 metais Maskvos įvykdytos Krymo aneksijos ir kitų agresyvių veiksmų. Estija trečiadienį suėmė du savo piliečius rusus – kariškį ir jo tėvą – įtariamus „valstybės išdavystes“ ir paslapčių perdavimu GRU.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.