Nuo pirmadienio gyventojams vėl bus leista lankytis parkuose, miškuose ir skveruose, Varšuvoje sakė ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis. Jis pridūrė: „Tai suteiks didesnį psichologinį komfortą“. Be to, vyresni nei 13 metų nepilnamečiai vėl galės viešumoje judėti be suaugusiųjų palydos. Parduotuvėms bus leista aptarnauti didesnį skaičių klientų. Iki šiol Lenkijoje dirba tik maisto prekių parduotuvės ir vaistinės.



Kitame suvaržymų švelninimo etape darbą galės atnaujinti paslaugų sektorius ir kitos parduotuvės, kurioms kol kas neleidžiama dirbti, sakė premjeras. Tačiau datos jis neįvardijo.

Nuo kovo 13 dienos Lenkijoje galioja griežti viešojo gyvenimo ribojimai. Ypač didelį gyventojų nepasitenkinimą sukėlė draudimas lankytis parkuose ir miškuose.

Ketvirtadienio duomenimis, Lenkijoje patvirtinta 7 918 koronaviruso atvejų, 314 žmonių mirė.