Prancūzijos bendrovė „Naval Group“ siūlo Lenkijai įsigyti „Scorpene“ klasės povandeninių laivų. Tai modernūs dyzelinu ir elektra varomi povandeniniai laivai, gebantys nešti ilgo nuotolio raketas. Lenkijos gynybos ministerijos atstovė pulkininkė Anna Peziol-Wojtowicz sakė, kad „galutinį sprendimą dėl povandeninių laivų statybos Lenkija priims artimiausiu metu, sulaukusi atsakymų iš Prancūzijos bei iš mūsų kitų potencialių partnerių“. Tokios diskusijos yra dalis Lenkijos įgyvendinamos „Orka“ programos, kurios vertė siekia 10 mlrd. zlotų (2,4 mlrd. eurų). Pagal šią programą Lenkijos laivynas ketina įsigyti tris ar keturis modernius povandeninius laivus. Be prancūzų pasiūlymo lenkai svarsto ir Vokietijos grupės TKMS pasiūlymą dėl 212 arba 214 tipo povandeninių laivų įsigijimo. O švedų „Saab“ siūlo įsigyti A26 tipo povandeninių laivų.











