Lenkai kreipėsi į baltarusius: kaimynai, atsikvošėkite!

„Baltarusijos pajėgos prie Kuznicos pasienio perėjos atveda vis daugiau migrantų grupių“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Gynybos ministerija, o vaizdo įrašuose buvo matyti šimtai migrantų, stovinčių priešais išsirikiavusias Lenkijos policininkų bei karių eiles.

Lenkija mano, kad ruošiamasi dideliam sienos šturmui.

Lenkijos pareigūnai per garsiakalbius transliuoja kreipimąsi į baltarusius.

„Kaimynai baltarusiai, liaukitės, prašau jūsų. Neskriauskite šių žmonių. Jie jums nieko blogo nepadarė. Dėl to, kaip jūs elgiatės, jie gali žūti. Leiskite jiems gyventi, leiskite grįžti namo. Mes suprantame, kad jums nurodyta iš viršaus. Tačiau niekas nepateisina to, kad kenčia moterys ir vaikai. Leiskite jiems iš čia išeiti, kaimynai.. Dar visai neseniai ranka rankon gynėme sieną, o dabar jūs taip negailestingai elgiatės su niekuo dėtais žmonėmis. Nejaugi po viso to galėsite pažvelgti į akis savo žmonoms ir vaikams? Atsikvošėkite“, – iš garsiakalbio pasigirdo rusiškai kalbantis moteriškas balsas.

Lenkijos Vidaus reikalų viceministras Maciejus Wasikas sakė, kad prie sienos perėjos yra „tūkstančiai migrantų“.

„Lenkų pajėgos pasiruošusios bet kokiems scenarijams“, – sakė jis.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba nurodė, kad „neteisėti migrantai nuo ryto renkasi prie sienos perėjos“ ir ruošiasi veržtis per sieną.

Pasak tarnybos, dalis migrantų „kol kas apsistoję“ šalia sienos esančiame Baltarusijos Bruzgių kaime.

Paskelbtų vaizdo įrašų autentiškumo patvirtinti neįmanoma, nes pagal Lenkijos pasienyje įvestos nepaprastosios padėties taisykles žurnalistams neleidžiama patekti prie sienos.

Lenkija sako, kad šiuo metu prie sienos Baltarusijos pusėje yra susitelkę 3-4 tūkst. migrantų.

Europos Sąjunga kaltina Baltarusijos režimą migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine agresija keršijant už bloko sankcijas Minskui dėl represijų prieš opoziciją.