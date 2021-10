Lemiamą svorį turintys Vokietijos žalieji ir liberalai tęsia derybas

Vadinamosiomis parengiamosiomis koalicijos derybomis siekiama rasti bendrą kalbą tarp dviejų partijų, kurios sekmadienio rinkimuose liko trečioje ir ketvirtoje vietoje. Žalieji laimėjo 14,8 proc., o FDP – 11,5 proc. balsų. Abi šalys antradienį surengė pirmąjį derybų etapą už uždarų durų. Jie susitarė, kad dabartinės diskusijos bus konfidencialios.

Socialdemokratai (SPD), surinkę 25,7 proc. balsų, ir postą paliekančios kanclerės Angelos Merkel krikščionių demokratų vadovaujamas konservatorių blokas (CDU/CSU), gavęs 24,1 proc. balsų, pradės derybas sekmadienį. Abi partijos siekia vadovauti naujajai vyriausybei ir stengiasi sudaryti trijų partijų koalicijas su žaliaisiais ir FDP.

Po 2017 m. rinkimų CDU/CSU konservatorių bloko, žaliųjų ir FDP koalicijos derybos nutrūko dėl, kaip sakė A. Merkel, „labai skirtingos derybų stiliaus kultūros.“ Po beveik penkių mėnesių CDU/CSU dar kartą sudarė „didžiąją koaliciją“ su SPD, ji valdė Vokietiją 12 iš pastarųjų 16 metų. Šis išsidėstymas galimas ir šį kartą, nors abi partijos siekia to išvengti.

Taip pat penktadienį viešojo transliuotojo ARD vardu atlikta vadinamoji „Deutschlandtrend“ apklausa parodė, kad daugiau nei pusė vokiečių, arba 51 proc., remia vadinamąją šviesoforo koaliciją, kurią sudarytų SPD, žalieji ir FDP. Mažiau nei penktadalis respondentų, arba 18 proc., teigė pasisakantys už vadinamąją Jamaikos koaliciją tarp CDU/CSU, žaliųjų ir FDP. Ji taip pavadinta, nes partijų spalvos yra šios Karibų valstybės vėliavoje.

Be to, maždaug du trečdaliai, arba 66 proc., vokiečių teigė manantys, kad konservatorių kandidatas Arminas Laschetas turėtų atsistatydinti iš pareigų dėl klaidų, padarytų per rinkimų kampaniją.