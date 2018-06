Pasak pareigūnų, oficialus tyrimas parodė, kad bendrovei „Saratov Airlines“ priklausęs keleivinis „Antonov An-148“ nukrito pilotui nukreipus lėktuvą žemyn didėjančiu greičiu dėl gautų netikslių skrydžio greičio rodmenų. Tiriamasis komitetas nurodė, kad pilotas prieš kildamas neįjungė lėktuvo slėgio daviklių šildytuvo, todėl rodomi duomenys buvo neteisingi. Kiek anksčiau tyrėjai sakė, kad lėktuvui pakilus, pilotai buvo įjungę orlaivyje autopiloto režimą, tačiau išgirdę pavojaus signalus, įspėjančius apie nesutampančius greičio rodmenis, jie perėmė jo kontrolę. Vienas daviklis rodė, kad lėktuvo greitis yra nulinis. Maršrutu iš Maskvos į Orską pietų Urale vasario 11-ąją skridęs dvimotoris lėktuvas „Antonov An-148“ nukrito praėjusius vos kelioms minutėms nuo pakilimo iš Maskvos Domodedovo oro uosto. Visi juo skridę žmonės – 65 keleiviai ir šeši įgulos nariai – žuvo.

