Maršrutu Maskva-Orskas sekmadienį skridęs bendrovei „Saratov Airlines“ priklausęs An-148 keleivinis lėktuvas nukrito praėjusius vos kelioms minutėms po pakilimo iš Maskvos Domodedovo oro uosto. Visi juo skridę žmonės – 65 keleiviai ir šeši įgulos nariai – žuvo. 2016-ųjų gruodžio 25-ąją Rusijos gynybos ministerijos lėktuvas Tu-154, iš Adlero oro uosto pakilęs skrydžiui į Siriją, iš radiolokatorių ekranų dingo taip pat praėjusius kelioms minutėms po pakilimo – lėktuvas nukrito į Juodąją jūrą netoli Sočio. Juo skrido 92 žmonės: aštuoni įgulos nariai ir 84 keleiviai, tarp jų – kariškiai, žurnalistai, Aleksandrovo vardo dainų ir šokių ansamblis, fondo „Spravedlivaja pomošč“ vadovė Jelizaveta Glinka.

