M. Le Pen bylą vadina žodžio laisvės pažeidimu.

Teismas prasideda apklausoms rodant, kad M. Le Pen per kitų metų prezidento rinkimus tikriausiai vėl varžysis su Emmanueliu Macronu. Jos Nacionalinis sambūris 2017 metų rinkimuose pasirodė geriausiai per visą savo istoriją.

M. Le Pen šiurpių atvaizdų tviteryje paskelbė 2015 metų gruodį, kelios savaitės po to, kai IS džihadistai per atakas Paryžiuje nužudė 130 žmonių. Taip kraštutinių dešiniųjų lyderė atsakė žurnalistui, palyginusiam IS su jos partija.

Vienoje tų nuotraukų matyti amerikiečių žurnalisto Jameso Foley, kuriam džihadistai nukirto galvą, kūnas, kitoje – vyras oranžiniu kombinezonu, kurį pervažiuoja tankas, trečioje – narve gyvas deginamas Jordanijos pilotas.

„Tai „Daesh“!“– prirašė M. Le Pen, pavartodama arabišką IS akronimą.

Vėliau M. Le Pen ištrynė J. Foley nuotrauką, nes to paprašė jo šeima, ir paaiškino nežinojusi jo tapatybės.

2018 metais teisėjas ją ir jos bendražygį iš Nacionalinio sambūrio Gilbert'ą Collard'ą, kuris taip pat tviteryje paskelbė tuos vaizdus, apkaltino platinus „smurtą vaizduojančias nuotraukas, kuriomis kurstomas terorizmas ar pornografija, arba rimtai kenkiama žmogaus orumui ir kurias gali pamatyti vaikai“.

Teismas turėjo prasidėti pernai, bet buvo atidėtas dėl koronaviruso pandemijos.

Dėl minėto kaltinimo gali būti skiriama įkalinimo iki trejų metų bausmė ir 75 tūkst. eurų bauda.

M. Le Pen, kuri pagal išsilavinimą yra teisininkė, yra sakiusi, kad tapo politinės raganų medžioklės auka, ir nesutiko atlikti tyrimo metu jai paskirtos psichiatrinės ekspertizės.

Dėl minėtų nuotraukų iš jos taip pat buvo atimta parlamentaro neliečiamybė.

„Marine Le Pen neketino sukelti pavojaus jokiam nepilnamečiui ir to net nesuprato. Ji reagavo į žurnalisto užsipuolimą, provokaciją“, – naujienų agentūrai AFP sakė jos advokatas Davidas Dassa-Le Deistas.

Jis kaltino prokurorus „diskriminavimu iškreipiant įstatymo dvasią ir raidę, siekiant apriboti p. Le Pen žodžio laisvę“.