Anksti trečiadienį S. Lavrovas atskrido į rytinį Huangšano miestą. Vaizdo įraše, kurį Rusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė prieš susitikimą su Kinijos užsienio reikalų ministru Wang Yi, S. Lavrovas sakė, kad pasaulis „gyvena labai rimtą tarptautinių santykių istorijos etapą“. Pasibaigus šiam pasaulinių santykių pertvarkymui, „mes kartu su jumis ir mūsų simpatikais judėsime daugiapolės, teisingos, demokratinės pasaulio tvarkos link“, sakė S. Lavrovas.

Abu užsienio reikalų ministrai prieš susitikimą buvo parodyti per Kinijos valstybinę televiziją su veido kaukėmis, stovintys greta prieš savo valstybių vėliavas. S. Lavrovas dalyvaus keliuose Kinijos rengiamuose susitikimuose, per kuriuose bus aptariami būdai padėti Afganistanui. Taip pat laukiama diplomatų iš JAV ir Talibano vadovaujamos šalies kaimynių. Vis dėlto per susitikimus greičiausiai nebus išvengta kruvino Rusijos puolimo Ukrainoje temos.

Pekinas, kitaip nei daugelis Vakarų valstybių, nepasmerkė invazijos ir suteikia diplomatinę priedangą vis labiau izoliuotai Rusijai. JAV pareigūnai kaltina Kiniją „noru“ teikti Rusijai karinę ir ekonominę pagalbą, Rusijos invaziją į Ukrainą JAV prezidentas Joe Bidenas palygino su Kinijos sutriuškintais protestais Tiananmenio aikštėje 1989 metais.

Pastaraisiais metais Kinija ir Rusija suartėjo, prezidentas Vladimiras Putinas praėjusį mėnesį, likus kelioms dienoms iki invazijos į Ukrainą, dalyvavo Pekino žiemos olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje. Jo valdingas Kinijos kolega Xi Jinpingas pareiškė, kad ryšiai tarp abiejų šalių „neturi ribų“, ir pasirašė milijardų dolerių vertės energetikos sutartis.