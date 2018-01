„Jei vertinti taip, kad mes negalime turėti jokių interesų Euroatlantiniame regione, tuomet Rusijos Federacijos siena – raudonoji linija. Esmė ta, kad turime teisėtų interesų – yra rusų, kurie atsidūrė užsienyje subyrėjus Sovietų Sąjungai, ir turime kultūrinius, istorinius, glaudžius asmeninius bei šeimų saitus su savo kaimynais“, – sakė S. Lavrovas. Jo žodžiais, Rusija turi teisę ginti savo tėvynainių interesus, ypač tada, kai jie yra varomi iš šalių, kur jie gyvena, kuomet varžomos jų teisės taip, kaip tai vyko Ukrainoje. Pasak S. Lavrovo, tokia „raudonąja linija“ galima laikyti ir įvykius Gruzijoje 2008-ųjų rugpjūtį, kai „Gruzija užpuolė Pietų Osetiją ir Rusijos taikdarius“. „Rusija turi interesų, ir apie tai neverta pamiršti. Rusija turi raudonąsias linijas. Aš manau, kad rimti politikai Europoje supranta, jog šias raudonąsias linija privalu gerbti taip, kaip tai buvo daroma šaltojo karo laikais“, – pabrėžė Rusijos diplomatijos vadovas.











