Po buvusio rusų dvigubo agento Sergejaus Skripalio ir jo dukters Julijos apnuodijimo kovo 4 dieną Anglijos Solsberio mieste iš JAV, Europos Sąjungos ir NATO narių, kitų valstybių buvo išsiųsta daugiau kaip 150 Rusijos diplomatų. Rusija ėmėsi analogiškų atsakomųjų priemonių. „Kaip žinote, mes, aišku, tinkamai sureagavome; niekada nenusileisime ultimatumams, negalima tokia kalba kalbėti su Rusijos Federacija“, – sakė S. Lavrovas per spaudos konferenciją Maskvoje. Jis padėkojo diplomatams už jų darbą užsienyje bei pakartojo oficialią Maskvos poziciją, kad ši ataka buvo „beprecedentė provokacija“ prieš Rusiją. Susiję straipsniai: Theresa May: Assadas privalės atsakyti, jei bus patvirtinta informacija dėl cheminės atakos Skripalių apnuodijimo dieną – žinutės į Maskvą Rusijos ambasadoje Vašingtone dirbęs Konstantinas Rogozinas tvirtino, kad JAV pareigūnai į šią situaciją sureagavo kaip „moksleiviai“. „Paprasti, padorūs (JAV) žmonės su mumis elgėsi labai gerai; valdžioje esantieji yra labai nutolę nuo žmonių“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP. Pastarosiomis savaitėmis Londono ir Maskvos santykiai pasiekė naujas žemumas po kovo 4-ąją Solsberyje įvykusio buvusio rusų žvalgybininko S. Skripalio ir jo dukters Julijos apnuodijimo. Praėjusią savaitę Skripalių būklė pagerėjo. Juos gydanti ligoninė nurodė, kad buvusio šnipo būklė nebelaikoma kritine, o J. Skripal ketvirtadienį sakė, kad jos jėgos „kasdien stiprėja“. Britanija ir jos sąjungininkai Vakaruose dėl šios atakos kaltino Maskvą. Kaip teigia britų ekspertai, Skripaliai buvo apnuodyti Sovietų Sąjungoje sukurta kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ (Naujokas).











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.