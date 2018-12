„Kategoriškai nepritariame tokiai iniciatyvai. Pasisakome už tai, kad sutartį būtina išsaugoti (dabartiniu pavidalu) – tarptautinė bendruomenė ne kartą ją yra pripažinusi tarptautinio saugumo ir strateginio stabilumo vienu iš kertinių akmenų“, – interviu laikraščiui „Komsomolskaja pravda“ sakė Rusijos diplomatijos vadovas. Ministras nurodė, kad JAV laiko INF pasenusiu paktu ir „kaltina mus jo pažeidimais, bet skaidriai užsimena, kad joms norėtųsi analogiškus apribojimus, kuriuos kadaise prisiėmė Sovietų Sąjunga ir Jungtinės Valstijos, primesti ir Kinijai, ir virtinei kitų šalių, įskaitant Šiaurės Korėją, Iraną“. S. Lavrovas pridūrė, jog „kaip tik šiandien Jungtinėse Tautose antrą kartą mėginsime prastumti Generalinės Asamblėjos rezoliuciją, kuria būtų pasisakyta už šio susitarimo išsaugojimą“. „Be to, išreiškėme Jungtinėms Valstijoms savo susirūpinimą, kaip jos vykdo šią sutartį, o šis susirūpinimas grindžiamas konkrečiais faktais, padėties raida kariniu ir techniniu požiūriu, visų pirma susijusia su JAV bazės dislokavimu Rumunijoje ir planuojamu dislokavimu Lenkijoje“, – sakė jis.

