„Rusijos pusė pareiškė kategoriškai atmetanti naująsias sankcijas, apie kurias neseniai paskelbė Vašingtonas“, – sakoma Rusijos užsienio reikalų ministerijos pranešime. Anksčiau šią savaitę JAV pranešė nusprendusios Maskvai skelbti sankcijas dėl Didžiojoje Britanijoje įvykdyto išpuolio panaudojant nervus paralyžiuojančią medžiagą, Londono siejamo su Maskva. Valstybės departamentas paskelbė, kad nuo rugsėjo 22 dienos turinčios įsigalioti sankcijos apima draudimą teikti Rusijai bet kokią pagalbą, išskyrus humanitarinę, parduoti karinės ir dvigubos paskirties prekes, teikti valstybines paskolas ir kitokią finansinę pagalbą. Be to, po trijų mėnesių turėtų įsigalioti antras, gerokai skaudesnis Rusijai sankcijų paketas, jei Maskva nesuteiks cheminių ginklų nenaudojimo garantijų ir nesutiks leisti Jungtinių Tautų atstovams patikrinti kai kuriuos karinius objektus.

