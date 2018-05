„Ruošiamasi Rusijos užsienio reikalų ministerijos vadovo vizitui į Šiaurės Korėją“, – naujienų agentūrai AFP sakė URM atstovė Marija Zacharova. Ji teigė, kad konkreti jo vizito data bus paskelbta vėliau, ir atsisakė pateikti daugiau detalių. Anksčiau trečiadienį verslo dienraštis RBK pranešė, kad S. Lavrovas gali lankytis Šiaurės Korėjoje gegužės 31-ąją. Leidinys rėmėsi Rusijos užsienio reikalų ministerijos spaudos tarnybos pateikta informacija. Praėjusį mėnesį Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministras Ri Yong Ho buvo atvykęs į Maskvą derybų su S. Lavrovu, Pchenjanui stengiantis pagerinti įtemptus santykius su galingosiomis pasaulio šalimis. „Rusija yra kaip niekada anksčiau yra linkusi vystyti gerus kaimyniškus santykius su Šiaurės Korėja“, – tada sakė Rusijos diplomatijos vadovas. Šią savaitę Šiaurės Korėja rengiasi sunaikinti savo branduolinių bandymų poligoną, kuriame buvo surengti visi šeši šalies branduoliniai bandymai. Šį žingsnį Pchenjanas vaizduoja kaip geros valios gestą artėjant planuojamam Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimui, kuris turi įvykti birželio 12 dieną Singapūre. Vis dėlto abi šio istorinio viršūnių susitikimo pusės verčia abejoti, ar šios derybos apskritai įvyks.











