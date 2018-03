„Nėra abejonių, kad dabartinė Didžiosios Britanijos vyriausybė sąmoningai nusprendė griauti Rusijos ir Britanijos santykius. Jeigu tai tęsis toliau ir pasireikš kokiais nors naujais prieš Rusiją nukreiptais konkrečiais veiksmais, žinoma, išlieka abipusiškumo principas“, – po susitikimo su savo kolega iš Japonijos Taro Kono sakė S. Lavrovas.

S. Lavrovas paragino JK vyriausybę „reaguoti ramiai“ į kovo 4 dienos pasikėsinimą į buvusi šnipą Sergejų Skripalį ir jo dukrą Juliją.

66-erių S. Skripalis, buvęs rusų pareigūnas, perdavęs paslapčių Britanijai ir apsigyvenęs joje po apsikeitimo šnipais tarp Maskvos ir Vašingtono, tebėra komos būsenos – kaip ir jo duktė, 33 metų Julija; jiedu kovo 4-ąją buvo rasti be sąmonės ant suolo Solsberio mieste.

Londonas teigia, kad už ataką galėjo būti atsakinga tik Rusija, nes turėjo tam galimybių, motyvą ir ketinimų. Be to, per išpuolį buvo panaudota kovinė nervus paralyžiuojanti medžiaga „Novičiok“ („Naujokas“), esą sukurtas Sovietų Sąjungoje.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiuos kaltinimus vadina „nesąmone.“

JK neseniai ėmėsi sankcijų ir išsiuntė 23 Rusijos diplomatus ir jų šeimas (iš viso apie 80 žmonių) bei įšaldė aukšto lygio kontaktus su Maskva.

Anot vieno JK ministrės pirmininkės Theresos May atstovo, Londonas „aktyviai svarsto“ ir kitas priemones.

S. Lavrovas savo ruožtu sakė, kad joks tyrimas dėl Skripalio bylos iki šiol nebaigtas, o Londonas jau padaręs išvadų.

„Taigi, anglosaksų teisinė sistema pildoma naujais, labai įdomiais precendentais“, – pabrėžė ministras.

Antradienį Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) vadovas sakė, kad laboratorijoms prireiks nuo dviejų iki trijų savaičių, kad išanalizuoti nuodingos medžiagos mėginius.

Skripalio apnuodijimo incidentas pakenkė ir šiaip netvirtiems Rusijos santykiams su daugeliu Vakarų valstybių.

Europos Sąjunga išreiškė solidarumą su JK, o bloko lyderiai šią savaitę vyksiančiame susitikime žada „koordinuoti atsaką“ į Rusijos veiksmus, rašoma pareiškimo projekte, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP.

JAV gynybos sekretorius Jamesas Mattisas antradienį teigė, kad įtariamas Maskvos vaidmuo Skripalio byloje rodo, kad Rusija „nusprendė būti strategine varžove.“

Vis dėlto JAV prezidentas Donaldas Trumpas, sveikindamas V. Putiną su pergalė prezidento rinkimuose, neužsiminė apie apnuodijimo incidentą bei pasiūlė jam „netolimoje ateityje“ susitikti.

Anot Th. May kanceliarijos, Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe išreiškė „pasipiktinimą“, telefonu kalbėdamas apie ataką.

ES lyderiai planuoja atsaką

Europos Sąjungos lyderiai ketina pareikšti dėl „koordinuotų pasekmių“ Rusijai, bet nelinkę minėti sankcijų ar kitų diplomatinių priemonių, sakoma bendro ES vadovų pareiškimo projekte, kurį matė naujienų agentūros AFP žurnalistai.

Ketvirtadienį Briuselyje posėdžiausiantys 28 lyderiai savo atsaką grįs Maskvos pateiktais atsakymais, pažymima tame projekte.

Pareiškime Europos Sąjunga „griežčiausiai smerkia“ tą nuodijimo išpuolį Londone.

Europos Komisijos pirmininkas Jean'as-Claude'as Junckeris antradienį paragino perrinktą Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną padėti „atkurti“ bendradarbiavimą žemyno saugumo srityje.

Praėjusią savaitę JAV, Prancūzijos, Vokietijos ir Didžiosios Britanijos lyderiai pareiškė vieningai kaltinantys Rusiją dėl buvusio rusų šnipo S. Skripalio apnuodijimo nervus paralyžiuojančia medžiaga.

66-erių S. Skripalis, buvęs rusų pareigūnas, perdavęs paslapčių Britanijai ir apsigyvenęs joje po mainų šnipais, tebėra komos būsenos, kaip ir jo duktė 33-ejų Julija; jiedu buvo rasti be sąmonės ant suolo Solsberyje.

Pirmadienį į Britaniją atvyko tarptautinės Cheminių ginklų uždraudimo organizacijos (OPCW) techniniai ekspertai. Jie surinks toksino, Londono įvardyto kaip Sovietų Sąjungoje sukurta kovinė nervus paralyžiuojanti medžiaga „Novičiok“ („Naujokas“), mėginių. Jų tyrimas, mainoma, truks mažiausiai dvi savaites.

Chemiko pareiškimas

Rusų mokslininkas Leonidas Rinkas antradienį valstybinei žiniasklaidai sakė dirbęs oficialioje nervus paralyžiuojančios medžiagos „Novičiok“ programoje.

Šis pareiškimas prieštarauja Maskvos tvirtinimams, kad ji niekada nekūrė „Novičiok“, kuria, kaip teigia Didžioji Britanija, jos teritorijoje buvo apnuodytas buvęs rusų šnipas Sergejus Skripalis.

L. Rinkas naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė, kad valstybės remtoje programoje dirbo iki 10-ojo dešimtmečio pradžios, ir pridūrė, kad buvęs dvigubas agentas S. Skripalis ir jo duktė būtų mirę, jei jį būtų nuodijusi Maskva.

„Jie vis dar gyvi. Tai reiškia, kad arba tai buvo visai ne „Novičiok“ sistema, arba ji buvo blogai pagaminta, nerūpestingai panaudota“, – sakė jis interviu.

„Arba iškart po panaudojimo anglai panaudojo priešnuodį, o šiuo atveju jie turėjo tiksliai žinoti, koks nuodas“, – sakė L. Rinkas.

Pasak jo, jis 27 metus dirbo valstybinėje laboratorijoje uždarame Šichanų mieste, kur „Novičiok“ kūrimas sudarė jo daktaro disertacijos pagrindą.

„Su „Novičiok“ Šichanuose ir Maskvoje dirbo didelė specialistų grupė“, – sakė jis.

Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Sergejus Riabkovas praėjusią savaitę sakė, kad Maskva niekada nevykdė jokių programų tokiam cheminiam ginklui kurti.

Antradienį Rusijos užsienio reikalų ministerija patvirtino agentūrai AFP, kad tokios pozicijos laikomasi ir toliau.

Britas B. Johnsonas sakė, kad „akivaizdus šio ginklo rusiškumas“ panaudotas siekiant „pasiųsti signalą visiems kitamaniams“.

„Žinia yra aiški: mes sumedžiosime jus, mes rasime jus ir mes nužudysime jus – ir nors mes su panieka neigsime savo kaltę, pasaulis žinos, kad tai padarė Rusija“, – parašė jis laikraščiui „Daily Telegraph“.

Kalbėdamasis telefonu su Didžiosios Britanijos ministre pirmininke Theresa May, Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe išreiškė „pasipiktinimą“ dėl šio išpuolio ir ragino Maskvą atsakyti į tai rimtai.

Sh. Abe „smerkė šį incidentą“ ir sakė, kad Japonija „pasidalijo mūsų pasipiktinimu“, sakė Th. May tarnybos atstovas.

Jiedu abu mano, kad „Rusija turi atsakyti rimtai, visiškai bendradarbiaudama su OPCW tyrėjais“.