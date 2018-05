„Nyderlandų užsienio užsienio reikalų ministras Stefas Blokas šiandien man paskambino“, – Sankt Peterburge žurnalistams sakė Rusijos URM vadovas Sergejus Lavrovas. „Jie beveik neturi abejonių, kad raketa BUK buvo atvežta iš Rusijos. Pasidomėjau apie faktus, įrodančius šiuos pareiškimus. Jis nepateikė man jokių faktų ir sakė, kad jie nori, kad Rusija padėtų juos nustatyti remdamasi visiškai nepagrįstais įtarimais“, – nurodė S. Lavrovas. Jis pareiškė, kad Nyderlandai naudojasi tragedija, nunešusia oro bendrovės „Malaysia Airlines“ reisu MH17 skridusių 298 keleivių gyvybes, „siekdama savo politinių tikslų“. Susiję straipsniai: Dvi šalys prieš Rusiją imasi veiksmų dėl virš Ukrainos numušto lainerio Tyrėjai: MH17 lėktuvas buvo numuštas virš Ukrainos rusų kariškių raketa Ketvirtadienį tarptautiniai tyrėjai pirmą kartą paskelbė, kad Rusijoje pagaminta BUK raketa, 2014-ųjų liepos 17-ąją ore numušusi lėktuvą „Boeing 777“, buvo atgabenta iš Rusijos kariuomenės brigados Kurske, esančiame daugiau nei 500 km atstumu į pietus nuo Maskvos. Nyderlandų vyriausybė penktadienį pareiškė, kad Rusija yra „tiesiogiai atsakinga“ už lėktuvo numušimą. Tai reiškia, kad dabar gali būti imtasi teisinių priemonių. S. Lavrovas palygino šį pareiškimą su kovą Anglijoje įvykusiu incidentu, per kurį SSRS mokslininkų sukurta nervų paralyžiuojančia medžiaga buvo apnuodytas buvęs dvigubas agentas Sergejus Skripalis ir jo duktė Julija. Londono teigimu, „labai tikėtina“, jog už pastarąjį išpuolį atsakinga Rusija, tačiau ši kaltinimus atkakliai neigia. Maskva pareikalavo iš JK valdžios pateikti įrodymų bei išjuokė frazę „labai tikėtina“. „Tai primena vadinamąją Skripalio bylą, kai jie sakė, jog yra „labai tikėtina, kad tai rusai“, o Skotland Jardas iškart pareiškė, kad vykdomas tyrimas, tačiau jis vis dar nebaigtas“, – aiškino S. Lavrovas. „Susidaro kažkoks dežavu jausmas“, – sakė jis. „Vis dar esame pasirengę bendradarbiauti“, – pareiškė ministras ir pridūrė, kad Rusijos pateikta informacija neturi būti ignoruojama ar naudojama selektyviai. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vėlai ketvirtadienį dar kartą paragino įtraukti Maskvą į tyrimą dėl MH17 lėktuvo numušimo. Rusija ne sykį tvirtino, kad per bendrą Rusijos ir Ukrainos sieną nebuvo įvežta jokių BUK raketų ar panašių ginklų. Be to, Maskva pateikė daugybę versijų, esą paneigiančių jos kaltę bei dėl incidento kaltino Kijevą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.