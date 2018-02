Taip S. Lavrovas kalbėjo spaudos konferencijoje po derybų su savo pakistaniečiu kolega Khawaja Muhammadu Asifu, informuoja newsru.com. Ministras pranešė, kad Afganistano šiaurėje ir rytuose dislokuojamas didelis skaičius kovotojų iš Sirijos ir iš Irako – „tai jau tūkstančiai žmonių“.

„Jų daugėja. Taip pat ir pasienyje su mūsų kaimynais Centrinėje Azijoje. Todėl didėja grėsmė, kad teroristai prasiskverbs į Centrinę Aziją, o iš ten ne taip sunku patekti ir į Rusiją ir toliau, – sakė S. Lavrovas. – Būtina aktyvizuoti pastangas, kad neleistume šitokio įvykių scenarijaus.“

Rusijos URM vadovo teigimu, JAV ir NATO kariuomenės neigia, kad Afganistane yra IS kovotojų.

Pakistano užsienio reikalų ministras Khawaja Muhammadas Asifas pritarė S. Lavrovo pozicijai ir patvirtino, kad IS teroristai persikelia į Afganistano šiaurės rytinę dalį, praneša agentūra TASS.

„Teroristų, ypač IS aktyvistų, skaičius šiaurės rytuose viršija duomenis, kuriuos mini Kabulo valdžia ir JAV, – pabrėžė jis. – IS leidžia šaknis Afganistane. Teroristai persikelia į Afganistaną savarankiškai arba juos perkelia į šalies šiaurės rytus. Pastebimas IS teroristų tinklų plėtimasis, Pakistanui ši situaciją kelia nerimą.“

„Nebrėžiame jokių skirtumų tarp radikalaus judėjimo Talibano ar teroristinės organizacijos IS ir kitų grupuočių“, – akcentavo Pakistano užsienio reikalų ministras ir pridūrė, kad „kai kurios teroristinės grupuotės pradėjo su mumis derybas“.

„Tik derybomis galima išspręsti Afganistano problemą, čia nėra karinio sprendimo“, – pabrėžė jis. Tiesa, su „IS vesti derybų neįmanoma“, pridūrė ministras.