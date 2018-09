„Atidžiai stebime, kaip mūsų politika ir veiksmai vertinami užsienyje. Matome tas bakchanalijas, kurios šiuo metu vyksta Jungtinėse Valstijose dėl to, kad visos amerikiečių politinės sistemos bėdos neva siejamos su Rusijos kišimusi“, – per Rusijos ir Vokietijos forumą Berlyne pareiškė S. Lavrovas. JAV specialusis prokuroras Robertas Muelleris „dirba jau daugiau kaip metus. Per svarstymus Kongrese buvo apklausti šimtai žmonių, savo tyrimus atlieka ir FTB (Federalinis tyrimų biuras). Atsižvelgiant į tokį apklaustų įtariamųjų ir liudininkų skaičių, labai sunku ką nors nuslėpti“, pridūrė Rusijos diplomatijos vadovas. „Be to, amerikiečių sistema garsėja tuo, kad nutekėjimai joje įvyksta akimirksniu. Vis dėlto neskelbiama nė vieno konkretaus fakto – vien nepagrįsti kaltinimai, kad kažkas iš Sankt Peterburgo įsilaužė į vienos ar kitos JAV institucijos svetainę“, – pabrėžė ministras.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.