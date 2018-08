„Jau ne pirmą kartą įvairiausios JAV administracijos užduotį pakeisti jiems netinkamus režimus iškelia aukščiau ekstremizmo ir terorizmo sunaikinimo. Taip buvo Irake, taip buvo Libijoje. Taip bandoma padaryti Sirijoje, pasakyčiau dar teisingiau - buvo bandoma padaryti Sirijoje. Bet jiems tai nepavyko“, - kalbėjo S. Lavrovas per spaudos konferenciją po susitikimo su Saudo Arabijos užsienio reikalų ministru Adeliu al Jubeiru. „Mes manome, kad tokie egoistiški, vienašališki geopolitiniai žaidimai duoda priešingų rezultatų. Pasisakome už tai, kad visos problemos šiame regione ir kituose pasaulio regionuose būtų sprendžiamos bendrai, - sakė S. Lavrovas. "(Esame) atviri bendradarbiavimui su Jungtinėmis Valstijomis ir kitomis Vakarų šalimis, žinoma, su regiono šalimis, sprendžiant visas ten esančias problemas, ar tai būtų Sirija, ar Libija, ar Irakas“, - pridūrė Rusijos diplomatijos vadovas.

