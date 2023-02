„Dabar šiam vaidmeniui prognozuočiau Moldovą“, – pareiškė S. Lavrovas, atsakydamas į klausimą, kokia šalis gali pasekti Ukrainos pėdomis.

Rusijos diplomatijos vadovas pareiškė, kad M. Sandu prezidento poste atsidūrė „pakankamai specifiniu keliu, toli gražu ne laisvos demokratijos“.

Jis taip pat pabrėžė, kad šalies vadovė skuba prisijungti prie NATO, be to, „pasirengusi jungtis su Rumunija“.

„Kai kalba: štai, metas jungtis prie Europos Sąjungos, o tada pažiūrėsime, ką ten mums siūlo. Tada gal ir spręsim, ar mums pasilikti Nepriklausomų valstybių sandraugoje“, – sako S. Lavrovas ir priduria, kad Kišiniovas manipuliuoja eurointegracijos klausimu dujų tiekimo kontekste.

