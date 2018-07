„Užsienio politikos žinybų vadovai aptarė pasirengimą rusų ir amerikiečių liepos 16-osios viršūnių susitikimui Helsinkyje, tolesnio dvišalių santykių kūrimo perspektyvas, taip pat ir strateginio stabilumo srityje, ir, taip pat, kai kuriuos aktualius pasaulinės darbotvarkės klausimus, įskaitant situacijas dėl Sirijos ir Korėjos pusiasalyje“, – sakoma pranešime. Pokalbis įvyko amerikiečių iniciatyva, pridūrė ministerija.

