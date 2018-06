Vis dėlto S. Lavrovas perspėjo, kad kol kas ne visiškai aišku, ar istorinės derybos tarp Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno ir JAV prezidento Donaldo Trumpo, planuojamos birželio 12-ąją Singapūre, apskritai įvyks. „Drauge su Kinija sveikiname bet kokius žingsnius ir pastangas, galinčias padėti mums įveikti pasitikėjimo stygių, įveikti konfrontacijas bei sukursiančias tinkamą pagrindą judėti pirmyn“, – sakė Rusijos diplomatijos vadovas per vadinamąją BRICS grupę sudarančių penkių didelių besivystančių valstybių – Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos ir Pietų Afrikos Respublikos (PAR) užsienio reikalų ministrų susitikimą Pretorijoje. Susiję straipsniai: Šiaurės Korėjos kariuomenėje – netikėti pokyčiai Trumpas sako laukiantis laiško iš Kim Jong Uno „Norime šio proceso, jei jis įvyks, nors tai dar 100 proc. nėra aišku“, – pridūrė jis, užsimindamas apie numatomą D. Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimą. Jis taip pat paragino Azijos ir Ramiojo vandenyno regione vadovautis „taikos, saugumo ir stabilumo principais“. Penktadienį D. Trumpas patvirtino, kad jo susitikimas su Šiaurės Korėjos lyderiu įvyks, nors savaite anksčiau jis kaltino Pchenjaną „priešiškumu“ ir buvo atšaukęs tas derybas. Šią žinią jis paskelbė po ilgiau negu valandą trukusių derybų Ovaliajame kabinete su aukšto rango Pchenjano pasiuntiniu Kim Yong Cholu – Kim Jong Uno dešiniąja ranka ir žmogumi, kuriam Jungtinės Valstijos yra paskelbusios sankcijas. Dauguma ekspertų skeptiškai vertina galimybę, kad proveržis bus padarytas greitai, o D. Trumpas pripažino, kad tai bus ilgas ir sudėtingas procesas. Ketvirtadienį Kim Jong Unas, susitikęs su S. Lavrovu, patikino jį, kad Pchenjano įsipareigojimas dėl denuklearizacijos tebėra „nepakitęs, nuoseklus ir tvirtas“, tačiau ekspertai tvirtina, kad Šiaurės Korėja sieks nuolaidų iš Vašingtono.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.