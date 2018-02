Anot pareigūnų, iš Paryžiaus atvykęs tėvas su dukterimi slidinėjo Pisailo ledyno regione, kuris buvo uždarytas dėl lavinos grėsmės. Jų kūnai popiet buvo surasti uolų apsuptoje įduboje maždaug 2,9 tūkst. metrų aukštyje. Kol kas tikslios nelaimės aplinkybės nėra aiškios, prokurorai dėl įvykio pradėjo tyrimą. Šiame kalnų regione šeštadienį taip pat žuvo slidininkas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.