Iki atogrąžų depresijos susilpnėjęs „Florence“ lėtai slinko per Pietų Karoliną ir Šiaurės Karoliną, nešdamas smarkias liūtis ir taip užtvindytuose upių baseinuose. Pareigūnai perspėja, kad gali žūti daugiau žmonių ir kad gali būti padaryta daugiau žalos. Nacionalinė meteorologijos tarnyba sekmadienį vakare perspėjo dėl „itin smarkaus lietaus ateinančias porą dienų“. Yra „padidėjęs žemės nuošliaužų pavojus“ Šiaurės Karolinos vakaruose ir Virdžinijos pietvakariuose, be to, kai kur abiejose Karolinose galimi „katastrofiški, pavojų gyvybei keliantys staigūs potvyniai“, nurodė tarnyba. Susiję straipsniai: JAV pareigūnai: neregėtas liūtis sukėlusi audra „Florence“ išlieka labai pavojinga JAV Rytų pakrantę siaubiantis uraganas „Florence“ negailestingas: jau pareikalavo aukų Mažiausiai 15 žmonių žuvo nuo penktadienio, kai „Florence“ kaip 1 kategorijos uraganas pasiekė pakrantę netoli Raitsvil Bičo Šiaurės Karolinoje. 10 žmonių žuvo Šiaurės Karolinoje, o penki – Pietų Karolinoje. „Deja, mūsų laukia dar kelios pragaištingos dienos“, – televizijai „Fox News“ sakė Federalinės nepaprastųjų situacijų valdymo agentūros (FEMA) administratorius Brockas Longas. Pasak jo, audra apima vis daugiau regionų, jau ir taip permerktų vandens. Ypač didelis pavojus gresia užtvankoms, patiriančioms anksčiau šį mėnesį (kitos) atogrąžų audros atneštų kritulių spaudimą, sakė B. Longas ir paragino gyventojus paisyti pareigūnų perspėjimų dėl potvynių. „Dabar turime sutelkti dėmesį į ... užtvankas, kurios gali neatlaikyti“, – pažymėjo jis. Audra „Florence“ išlieka labai pavojinga JAV pareigūnai šeštadienį perspėjo dėl siautėjančios stichijos namus palikti priverstus gyventojus, kad uragano „Florence“, sukėlusio neregėtas liūtis JAV pietryčiuose ir pareikalavusio iki 13 žmonių gyvybių, keliamas pavojus dar toli gražu nepraėjo. Daugiausia aukų stichija pareikalavo Šiaurės Karolinoje. Šios valstijos valdžia patvirtino, kad žuvo aštuoni žmonės, trys iš jų – staiga kilus potvyniui ir vandeniui užliejus kelius. Vienos pirmųjų aukų – motina ir jos kūdikis, žuvę ant jų namo nuvirtus medžiui. CNN duomenimis, bendras aukų skaičius pasiekė 13 – dešimt iš jų žuvo Šiaurės Karolinoje, o trys Pietų Karolinoje. 1-os kategorijos uraganas „Florence“ JAV užgriuvo penktadienį. Vėliau jis susilpnėjo iki atogrąžų audros, tačiau toliau siaubė šalies rytinę pakrantę, versdamas medžius bei elektros stulpus ir priversdamas 20 tūkst. žmonių palikti savo namus. Kai kurie gyventojai šeštadienį pamėgino grįžti į namus. Žmonės važiavo užlietais greitkeliais, pjūklais šalindami nuo kelių užvirtusias pušis. Vis dėlto Šiaurės Karolinos gubernatorius Roy Cooperis įspėjo to nedaryti, nes keliai darosi vis pavojingesni. „Visuose valstijos keliuose šiuo metu yra potvynio pavojus, – sakė jis. – Upių vandens lygis toliau kyla, lietus nesiliauja, todėl potvynis plėsis. Vis daugiau toliau nuo pakrantės esančių apygardų skelbia privalomus vykdyti įsakymus evakuotis.“ Gubernatorius anksčiau sakė, kad audros atneštas lietaus kiekis yra „kartą per tūkstantį metų pasitaikantis įvykis“. Steve'as Goldsteinas iš Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) pranešė, kad stichijai lėtai slenkant virš Šiaurės Karolinos, kai kuriose vietovėse jau iškrito daugiau nei pusė metro vandens, ir įspėjo, kad kritulių kiekis gali dar padidėti. Šiaurės Karolinoje ties Trento ir Niuso upių santaka esančio Niu Berno miesto gyventojai, potvyniui pradėjus slūgti, skaičiavo nuostolius, o tarnybos iš užlietų namų evakavo šimtus žmonių. „Nukentėjo 4200 namų", – televizijai CNN sakė miesto meras Dana Outlaw. Mirtį nešanti stichija Pietų Karolinos gubernatorius Henry McMasteris šeštadienį paskelbė apie 61-erių moters, kurios automobilį kliudė greitkelyje nuvirtęs medis, mirtį. CNN taip pat pranešė, kad tos pačios valstijos Horio apygardoje mirė smalkėmis apsinuodiję vyras ir moteris. JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienio vakarą socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad „iki šiol užregistruotos penkios mirtys“, ir pareiškė užuojautą aukų artimiesiems. Baltieji rūmai nurodė, kad prezidentas ateinančią savaitę aplankys uragano paveiktas teritorijas, „kai tik bus nuspręsta, kad jo kelionė nesutrikdys jokių gelbėjimo arba atstatymo pastangų“. Šiaurės Karolinoje daugiau kaip 800 tūkst. vartotojų liko be elektros. Apie 21 tūkst. namus palikusių gyventojų prisiglaudė valstijoje įkurtuose 157 evakuacijos centruose. Nacionalinis uraganų centras (NHC) paskelbė, kad šeštadienį 2 valandą vietos (9 val. Lietuvos) laiku „Florence“ didžiausias vėjo greitis sumažėjo iki 64 km per val., ir prognozavo, kad „audros epicentrui slenkant gilyn į šalies teritoriją, ji toliau silps“. Vis dėlto centras įspėjo apie pernelyg gausių kritulių keliamą „katastrofiškų“ potvynių pavojų. Kariškiai šeštadienį paskelbė, kad siunčia beveik 200 karių ir 100 automobilių bei kitos įrangos padėti vykdyti gelbėjimo ir atstatymo darbus. Federalinėms ir valstijų avarinėms brigadoms padėjo laiveliais, kanojomis ir pripučiamomis valtimis apsirūpinę gyventojai. Kelias dienas JAV Rytų pakrantės link slinkęs uraganas „Florence“ sausumą pasiekė penktadienį ties Raitsvil Biču Šiaurės Kalifornijoje. NHC perspėjo, kad Šiaurės Karolinos pietryčiuose ir Pietų Karolinos šiaurės rytuose išlieka tornadų pavojus. Šiaurės Karolinoje, Pietų Karolinoje ir Virdžinijoje privaloma arba savanoriška evakuacija paskelbta teritorijose, kuriose gyvena apie 1,7 mln. žmonių. Audra tikriausiai paveiks ir kitas teritorijas, turinčias milijonus gyventojų.

