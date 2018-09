Siekiant užtikrinti finansavimą ir pradėti pirkimo procesą, ministrų kabinetas nusprendė padidinti Gynybos ministerijos ilgalaikius finansinius įsipareigojimus 2023 ir 2024 metams maždaug 80 milijonų eurų. Sraigtasparnių pirkimas vykdomas pagal JAV užsienio karinio finansavimo (FMF) programą, pasirašius tarpvyriausybinį susitarimą su Jungtinėmis Valstijomis dėl keturių naujų vidutinio dydžio bendrosios paskirties sraigtasparnių „UH-60M Black Hawk“ pirkimo. Pasirašius tarpvyriausybinį susitarimą Nacionalinės ginkluotosios pajėgos gaus sraigtasparnius, jiems skirtą įrangą ir montavimo paslaugas, pilotų, įgulos narių ir techninio personalo apmokymą, atsarginių dalių ir techninį aptarnavimą, visą techninę dokumentaciją ir programinės įrangos licencijas. Prie šios sutarties finansavimo gali prisidėti ir JAV paramos programos. Latvijos ginkluotosios pajėgos pirmuosius sraigtasparnius turėtų gauti 2021 metais. „Pakeisti sraigtasparnius yra iš esmės svarbu. Orlaiviai bus naudojami ne tik įvairioms karinėms reikmėms, bet ir civilinėms operacijoms, visuomenės poreikiams“, – nurodė Latvijos gynybos ministras Raimondas Bergmanis.

