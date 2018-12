Šių konsultacijų metu paaiškės, ar K. Karinis gali imtis vyriausybės formavimo. Kai kurios politinės partijos išreiškė pritarimą K. Karinio kandidatūrai ir „Naujoji vienybė“ bendrai yra pasirengusi imtis naujos vyriausybės formavimo. Kiek anksčiau Latvijos prezidentas Raimondas Vėjuonis pranešė kelias artimiausias dienas nedalyvausiantis vyriausybės formavimo procese, nes į naujos sudėties parlamentą išrinktos politinės partijos paprašė daugiau laiko, kad galėtų susitarti dėl koalicijos modelio. Šią savaitę R. Vėjuonis susitiko su 13-ojo šaukimo Saeimos grupių vadovais ir aptarė tolesnį vyriausybės formavimo procesą. Pasak prezidento kanceliarijos, dauguma Saeimos grupių sakė R. Vėjuoniui, kad yra pasirengusios susitarti dėl vieno kandidato į premjerus, turėsiantį Saeimos daugumos palaikymą. R. Vėjuonis gerbs šį partijų norą. Konkretūs konsultacijų terminai nenustatyti.

