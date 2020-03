Įstatymo projektą Seimas per antrąjį skaitymą nagrinėjo šešias dienas. Per jas buvo pateikta 316 pasiūlymų, iš kurių trečdalį aktyviai palaikė opozicija. Tačiau vėliau opozicija nusprendė pasiūlymus atsiimti ir pateikti juos per trečią įstatymo projekto nagrinėjimą.

Seimas nusprendė, kad penki miestai turės didžiųjų miestų statusą. Parlamentarai reiškė nepasitenkinimą, kad į šį sąrašą nepateko Jelgava ir Ventspilis, ir dėl to, kad nėra nustatytų vertinimo kriterijų.

Naujienų agentūros BNS duomenimis, per trečią įstatymo projekto nagrinėjimą didžiųjų miestų sąraše gali atsirasti pakeitimų.