Baudžiamasis procesas buvo pradėtas spalio 17 dieną pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius. Vienas jų numato atsakomybę už veiksmus, nukreiptus prieš Latvijos nepriklausomybę, suverenumą, teritorinį vientisumą, valstybės valdžią ir konstitucinę sąrangą, dalyvaujant organizuotoje grupėje. Kitame straipsnyje kalbama apie pagalbą užsienio valstybei vykdyti veiksmus, nukreiptus prieš Latvijos nepriklausomybę, suverenitetą, teritorinį vientisumą, valstybės valdžią ir valstybės sistemą. Už šiuos nusikaltimus numatyta iki 15 metų laisvės atėmimo bausmė. Tačiau Latvijos saugumo policija nenurodė valstybės, kuriai, kaip įtariama, padėjo sulaikytieji. Šią bylą tiriantys pareigūnai tris asmenis sulaikė lapkričio 23 dieną, tačiau kardomasis kalinimas jiems nebuvo skirtas. Pareigūnai atliko kratas su įtariamaisiais susijusiuose objektuose. Daugiau informacijos apie šį tyrimą Latvijos saugumo policija nepateikia, kad nepakenktų tyrimui. Susiję straipsniai: Latvijos prezidentas vyriausybės formavimą pavedė Aldžiui Gobzemui Latvija ir Estija ragina reaguoti į Rusijos veiksmus Naujienų agentūros BNS duomenimis, vienas iš sulaikytųjų yra J. Aleksejevas, minimas viešose Saugumo policijos ataskaitose kaip Kremlių palaikantis aktyvistas. Latvijos saugumo policija prašė skirti sulaikytiesiems kardomąjį kalinimą, tačiau teismas šio prašymo nepatenkino. Prokuratūra neseniai pareiškė kaltinimus J. Aleksejevui dėl nacionalinės nesantaikos kurstymo, neteisėto šaudmenų laikymo ir vaikų pornografijos platinimo. Byla prieš J. Aleksejevą buvo pradėta 2017 metų lapkritį dėl komentarų, raginančių „pribaigti visus fašistų išsigimėlius“, prie kurių jis priskiria tam tikrų tautybių atstovus. Komentarų autorius „fašistine“ pavadino ir vieną kalbą. Atlikus kratą J. Aleksejevo namuose buvo rasta šaudmenų ir vaikų pornografijos.

