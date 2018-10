Naujienų agentūros BNS, visuomeninio transliuotojo ir Rygos Stradinio universiteto (RSU) atlikta rinkėjų apklausa rodo, kad į naujos sudėties Saeimą tikriausiai pateks septynios partijos. Tikėtina, kad „Santarvė“ gavo 19,4 proc. balsų, o už Europos Sąjungą ir NATO pasisakantis liberalusis susivienijimas „Už plėtrą/Už!“ lieka antras su 13,4 proc. balsų. Trečioji vieta prognozuojama dešiniajam Nacionalinio aljanso „Viskas Latvijai!“ -„Tėvynei ir Laisvei“ ir Judėjimo už Latvijos nacionalinę nepriklausomybę susivienijimui (VL-TL/JLNN). Naujoji konservatorių partija gali tikėtis gauti 12,4 proc., o populistinė „Kam priklauso valstybė?“ (KPV LV) – 11,5 proc. balsų. Susiję straipsniai: Latvijos rinkimai: į parlamentą veikiausiai pateko septynios partijos Kibernetinė ataka Latvijoje - per rinkimus paskleista prorusiška propaganda Premjero Mario Kučinskio Žaliųjų ir valstiečių sąjunga (ŽVS) gauna apie 9,7 proc., o susivienijimas „Naujoji vienybė“ partija taip pat peržengė 5 proc. balsų slenkstį ir galbūt gaus apie 6,9 procentus. Centrinė rinkimų komisija paskelbė, kad rinkėjų aktyvumas buvo apie 54 procentus – mažesnis nei per ankstesnius rinkimus 2014 metais (58,8 procento). „Neįmanoma jokia koalicijos kombinacija be „Santarvės“, kuri atrodytų darbinga ir stabili“, – šios partijos pirmininkas Rygos meras Nilsas Ušakovas sakė naujienų agentūrai LETA. „Priešingu atveju gali susikurti ksenofobų ir gėjų teisių šalininkų koalicija, o tokia vyriausybė išsilaikytų tik dvi ar tris savaites“, – pridūrė jis. Anksčiau glaudžius ryšius su Rusijos prezidento Vladimiro Putino partija „Vieningoji Rusija“ palaikiusi „Santarvė“ yra populiari tarp Latvijos rusų, sudarančių apie ketvirtadalį tarp 1,9 mln. šalies gyventojų. Ji laimėdavo daugiausiai balsų per trejus pastaruosius rinkimus. Vis dėlto ji niekada nepateko į vyriausybę, nes nerasdavo koalicijos partnerių. Galutiniai rezultatai turėtų paaiškėti sekmadienį. Vėliau vyks derybos dėl koalicijos, o dabartinės sudėties parlamentas dirbs iki lapkričio. „Draugai latviai“ Balsavimą aptemdė kibernetinė ataka, per kurią socialiniame tinkle „Draugiem“ (Draugai), pagal populiarumą šalyje nusileidžiantis tik „Facebook“, buvo paskelbtas prorusiškas pareiškimas. „Draugai latviai, tai susiję su jumis. Rusijos siena niekur nesibaigia. Rusiškasis pasaulis gali ir privalo suvienyti visus, kam brangus rusiškas žodis ir rusų kultūra – kad ir kur jie gyventų, Rusijoje ar už jos ribų. Dažniau vartokite šį žodžių junginį – „Rusiškasis pasaulis“, – sakoma žinutėje. Pranešimo fonu buvo parinkta nuotrauka, kurioje matyti Krymo pusiasalį okupuojantys Rusijos kariai žaliomis uniformomis, Maskvos Raudonojoje aikštėje per paradą riedantys tankai ir kreivai besišypsantis V. Putinas. „Rinkėjai nori naujų veidų“ Dabartinė ŽVS, Nacionalinio Aljanso ir „Vienybės“ partijos vyriausybė sugebėjo atkurti šalies ekonomiką, smarkiai nukentėjusią per 2008 metų finansų krizę, bet rapklausos rodo, kad rinkėjai nuo šių partijų nusigręžė. „Rinkėjai nori naujų veidų: dabartiniai ministrai negali pasiūlyti nieko džiuginančio“, – naujienų agentūrai AFP šią savaitę sakė politologas Filipas Rajevskis. Analitinio centro „Providus“ direktorė Iveta Kažoka sakė BNS, kad rinkėjų apklausos rodo, jog naujasis parlamentas veikiausiai bus itin fragmentuotas. „Kol kas nieko nesinorėtų komentuoti, nes daugelio partijų rezultatai panašūs. Kaip byloja per ankstesnius rinkimus balsavusių rinkėjų apklausų rezultatai, jie gali reikšmingai skirtis nuo rinkimų rezultatų. Šiuo atveju kiekvienas procentas yra reikšmingas“, – sakė ekspertė. I. Kažoka pridūrė, kad tuo atveju, jeigu rinkėjų apklausų rezultatai daugmaž atitiks realius rinkimų rezultatus, netikėtumą pateikė silpnai pasirodžiusi ŽVS ir sėkmingas „Už plėtrą/Už!“ pasirodymas. Pasak ekspertės, dar dviejų partijų rezultatai artimi 5 proc. slenksčiui, o balsavusieji už vieną iš jų – Latvijos rusų sąjungą – per apklausas galėjo nutylėti apie savo pasirinkimą. Premjeras M. Kučinskis savo ruožtu sakė, kad sprendžiant iš preliminarių duomenų, naująjį kabinetą gali vėl pavykti suformuoti dešiniosioms jėgoms, bet pridūrė, kad būtina sulaukti oficialių rinkimų rezultatų.

