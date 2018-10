Po 2014 metų visuotinių rinkimų vyriausybę suformavo į koaliciją susibūrusios trys partijos: centro dešinioji Žaliųjų ir valstiečių sąjunga (ŽVS), dešinysis Nacionalinis aljansas „Viskas Latvijai!“ -„Tėvynei ir Laisvei“ ir Judėjimo už Latvijos nacionalinę nepriklausomybę susivienijimas (VL-TL/JLNN) ir centro dešinioji „Vienybė“. Dar dvi centro dešiniosios partijos – Žaliųjų ir valstiečių sąjunga (ŽVS) ir Naujoji vienybės partija – taip pat veikiausiai peržengė 5 proc. balsų slenkstį ir pateko į naujos sudėtie Saeimą. Susiję straipsniai: Čekijoje skaičiuojami rinkėjų balsai Kibernetinė ataka Latvijoje - per rinkimus paskleista prorusiška propaganda Apklausos rezultatai rodo, kad didžiausio palaikymo, kaip ir per ankstesnius rinkimus 2014 metais, sulaukė „Santarvė“, tikriausiai gavusi apie 19,4 proc. balsų. Tačiau ši prorusiška laikoma partija 2014-aisiais nerado koalicijos partijų ir į vyriausybę nepateko. „Už plėtrą/Už!“ tikriausiai palaikė 13,4 proc. apklausos dalyvių, Nacionalinį aljansą – 12,6 proc., Naujoji konservatorių partija – 12,4 proc. ir KP LV – 11,5 procento. ŽVS gali tikėtis 9,7 proc., o Naujoji vienybės partija – 6,9 proc. balsų. Analitinio centro „Providus“ direktorė Iveta Kažoka sakė BNS, kad rinkėjų apklausos rodo, jog naujasis parlamentas veikiausiai bus itin fragmentuotas. „Kol kas nieko nesinorėtų komentuoti, nes daugelio partijų rezultatai panašūs. Kaip byloja per ankstesnius rinkimus balsavusių rinkėjų apklausų rezultatai, jie gali reikšmingai skirtis nuo rinkimų rezultatų. Šiuo atveju kiekvienas procentas yra reikšmingas“, – sakė ekspertė. I. Kažoka pridūrė, kad tuo atveju, jeigu rinkėjų apklausų rezultatai daugmaž atitiks realius rinkimų rezultatus, netikėtumą pateikė silpnai pasirodžiusi ŽVS ir sėkmingas „Už plėtrą/Už!“ pasirodymas. Pasak ekspertės, dar dviejų partijų rezultatai artimi 5 proc. slenksčiui, o balsavusieji už vieną iš jų – Latvijos rusų sąjungą – per apklausas galėjo nutylėti apie savo pasirinkimą. Premjeras Maris Kučinskis savo ruožtu sakė, kad sprendžiant iš preliminarių duomenų, naująjį kabinetą gali vėl pavykti suformuoti dešiniosioms jėgoms, bet pridūrė, kad būtina sulaukti oficialių rinkimų rezultatų.

