Per parlamento rinkimus KPV LV gavo 14,25 proc. rinkėjų balsų ir 16 vietų Saeimoje. A. Gobzemas yra antrasis prezidento paskirtas kandidatas į premjerus, bandysiantis suformuoti vyriausybę. Anksčiau šį darbą prezidentas buvo pavedęs Naujosios konservatorių partijos (NKP) lyderiui Janiui Bordanui. Tačiau po savaitę trukusių derybų dėl vyriausybės formavimo ir jos uždavinių kelios partijos nusprendė pasitraukti, ir R. Vėjuonis atšaukė J. Bordano kandidatūrą. Politikams kol kas nepavyko susitarti dėl naujos vyriausybės ir valdančiosios koalicijos sudėties. Vyriausybės formavimo derybose dalyvauja šešios partijos: KPV LV, NKP, liberalusis susivienijimas „Už plėtrą/Už!“, centro dešiniųjų Nacionalinis aljansas „Viskas Latvijai!“-„Tėvynei ir Laisvei“ ir Judėjimo už Latvijos nacionalinę nepriklausomybę susivienijimas (VL-TL/JLNN), centro dešiniųjų Žaliųjų ir valstiečių sąjunga (ŽVS) bei susivienijimas „Naujoji vienybė“. NKP pareiškė, kad vyriausybėje nebendradarbiaus su ŽVS, ir pasiūlė suformuoti penkių partijų koaliciją. Likusios partijos iš esmės neprieštarauja ŽVS įtraukimui į vyriausybę.

