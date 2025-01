Latvijos prezidentas: Trumpui pradėjus eiti pareigas, iškils didelių dilemų

Anot jo, iki šiol bendradarbiavimas su JAV buvo labai geras ir stabilus, nepriklausomai nuo to, kurios partijos atstovas šeimininkavo Baltuosiuose rūmuose. E. Rinkevičius įsitikinęs, kad šis bendradarbiavimas bus tęsiamas.

Be to, reikės spręsti gana rimtas dilemas, sakė prezidentas. Pavyzdžiui, manoma, kad JAV pasitrauks iš Paryžiaus klimato susitarimo. Be Jungtinių Valstijų daugelio susitarimo tikslų nepavyks pasiekti.