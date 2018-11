„Per praėjusius Saeimos rinkimus rinkėjai labiausiai parėmė neseniai įsteigtas partijas, tad pirmas mano pasirinkimas buvo kandidatą į premjerus paskirti iš šių partijų. Pirmuoju kandidatu į premjerus nusprendžiau paskirti Naujosios konservatorių partijos (NKP) lyderį Janį Bordaną”, – penktadienį interviu Latvijos televizijai sakė R. Vėjuonis. Kadangi pirmojo kandidato bandymas suformuoti vyriausybę žlugo, prezidentas dabar turi rinktis iš A. Gobzemo ir A. Pabriko. Prezidento žodžiais, A. Gobzemas būtų geresnis „naujosios politikos“ atstovas, o A. Pabrikas yra politikos veteranas, tačiau, kita vertus, A. Pabriko patirtis taip pat yra vertingas dalykas, kuris padėtų jo vyriausybei greičiau imtis darbo. Visuomenė išreiškė pageidavimą, kad būtų vykdoma naujoji politika, ir dar yra iš ko rinktis kandidatą į premjerus, sakė prezidentas. Susiję straipsniai: Bordanas netaps Latvijos premjeru Latvijoje žlugo NKP vadovaujamos derybos dėl koalicinės vyriausybės Tuo pačiu metu jis mano, kad patirties trūkumas buvo viena priežasčių, nulėmusių J. Bordano bandymo suformuoti vyriausybę nesėkmę. Naujoms politinėms partijoms trūksta derybinių įgūdžių, sakė prezidentas. Kita pirmųjų derybų dėl vyriausybės suformavimo žlugimo priežastis buvo ta, kad visi norėjo vadovauti ir niekas nebuvo pasirengęs nusileisti, sakė R. Vėjuonis ir pridūrė, kad dabar jis turi imtis iniciatyvos. Prezidentas taip pat pažymėjo, jog buvo kalbų, kad kai kurie politikai nori pirmalaikių rinkimų, bet pabrėžė, kad jo darbotvarkėje tokio scenarijaus nėra. Komentuodamas spėliones, kad pirmasis bandymas suformuoti vyriausybę buvo tik šou, R. Vėjuonis išreiškė viltį, kad partijos rimtai vertina derybas ir kad nė viena jų nežaidžia su valstybe.

