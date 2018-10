Apie tai prezidentas pranešė trečiadienį, po susitikimo su kadenciją baigiančiu vyriausybės vadovu Mariu Kučinskiu. Pasak prezidento, kol kas jis suteiks laiko partijoms derėtis tarpusavyje, o kitą savaitę - ketvirtadienį ar penktadienį - tiksi išgirsti partijų nuomonę apie galimą bendradarbiavimo modelį ir svarbiausius vyriausybės uždavinius. R. Vėjuoniui svarbu, kad naujoji koalicija išsaugotų euroatlantinį užsienio politikos kursą ir užtikrintų tolesnį investavimą į šalies saugumą. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad valdančioji koalicija turėtų būti pajėgi vykdyti medicinos ir švietimo reformas. Pasak valstybės vadovo, rinkdamas kandidatą į vyriausybės vadovus jis vertins, ar potencialiam kandidatui nekils problemų dėl prieigos prie valstybės paslapčių. Į klausimą, ar šįkart prezidentas patikės vyriausybės formavimą daugiausiai balsų surinkusia prokremliškai „Santarvės“ partijai, R. Vėjuonis atsakė, kad ši partija jau ne kartą yra laimėjusi rinkimus. „Į Seimą išrinktos vadinamos latviškosios partijos prieš rinkimus ir po jų skelbė, kad nebendradarbiaus su „Santarve“, todėl renkantis man reikia vadovautis Konstitucija. (Jos) 59-asis straipsnis skelbia, kad premjerą ir jo siūlomus kandidatus į ministrus tvirtina parlamento dauguma. Todėl turiu būti tikras, kad daugumos palaikymas bus“, - pareiškė R. Vėjuonis.

