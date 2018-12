Po susitikimo su A. Gobzemu prezidentas žurnalistams sakė, kad parengė įsaką dėl jo paskyrimo atšaukimo ir pradės konsultacijas su partijomis. R. Vėjuonis paaiškino, kad per susitikimą su A. Gobzemu jie priėjo prie išvados, kad šiuo metu, pasibaigus skirtam dviejų savaičių laikotarpiui, A. Gobzemas neturi daugumos paramos parlamente. „Po derybų pranešiau Gobzemui, kad parengsiu įsaką dėl jo kandidatūros atšaukimo ir artimiausiu metu pradėsiu konsultacijas su politinėmis partijomis dėl tolesnių žingsnių“, – sakė prezidentas. Į klausimą, ar A. Gobzemo paskyrimas buvo klaida, R. Vėjuonis atsakė neigiamai ir paaiškino, kad rinkimai vyksta siekiant išrinkti partijas, atstovaujančias tam tikrai visuomenės daliai. „Remiuosi mandatu, kurį visuomenė suteikė konkrečiai politinei partijai ir konkrečiam kandidatui į premjero postą. Todėl noriu padėkoti Gobzemui už tai, kad jis sutiko šioje nelengvoje situacijoje prisiimti vyriausybės formavimo procesą. Deja, jis baigėsi be rezultatų“, – sakė R. Vėjuonis. Jis išreiškė apgailestavimą, kad jam jau antrą kartą tenka konstatuoti, jog partijos ir atskiri jų atstovai tebeturi didelių ambicijų, o valstybės interesai liko antroje vietoje. A. Gobzemas buvo antras kandidatas į premjerus. Naujosios konservatorių partijos (NKP) lyderio Janio Bordano kandidatūrą į premjerus R. Vėjuonis atšaukė praėjusį mėnesį.

