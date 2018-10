Pirmiausia partijų viduje bus surengti pasitarimai, kurių metu bus aptarti rinkimų rezultatai, o tada prasidės derybos su kitomis politinėmis jėgomis dėl vyriausybės formavimo. Apie pasirengimą imtis iniciatyvos vesti derybas dėl vyriausybės formavimo pranešė populistų partija „Kam priklauso valstybė?“ (KPV LV) ir Naujoji konservatorių partija (NKP), kurios tarp centro dešiniojo sparno politinių jėgų šeštadienį vykusiuose rinkimuose surinko daugiausiai balsų. Pirmadienį taip pat numatytas dabartinės valdančiosios koalicijos posėdis. Neoficialiai politikai naujienų agentūrai BNS sakė, kad iš šešių dešiniojo sparno partijų, patekusių į Saeimą ir galinčių prisidėti prie vyriausybės formavimo, gali būti sudarytos įvairios koalicijos. Šiuo metu į derybas dėl vyriausybės formavimo neketinama kviesti rinkimuose laimėjusios prokremliškos socialdemokratinės partijos „Santarvė“. Tai reiškia, kad derybose gali dalyvauti NKP, KPV LV, Nacionalinis aljansas „Viskas Latvijai!“ -„Tėvynei ir Laisvei“ ir Judėjimo už Latvijos nacionalinę nepriklausomybę susivienijimas (VL-TL/JLNN), susivienijimas „Už plėtrą/Už!“, Žaliųjų ir valstiečių sąjunga (ŽVS) ir „Vienybė“. „Santarvė“ 13-ojo šaukimo Saeimoje turės 23 vietas, KPV LV ir NKP – po 16, „Už plėtrą/Už!“ ir VL-TL/JLNN – po 13, ŽVS – 11, „Vienybė“ – 8 vietas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.