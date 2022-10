Antra stipriausia jėga, šiais duomenimis, taps opozicinis Ūkininkų ir žaliųjų aljansas, už kurį balsavo 12,8 proc. rinkėjų. 11 proc. balsų surinko naujai suburtas rinkimų aljansas „Jungtinis sąrašas“. Iš trijų K. Karinio koalicijos partnerių užtikrintai į parlamentą pateko tik viena: dešinysis Nacionalinis aljansas, gavęs 9,3 proc. balsų. Konservatoriai neįveikė 5 proc. barjero, o liberali partija „Už plėtrą/Už!“ tik nežymia persvara peržengė šį barjerą.

Suskaičiavus likusius balsus, jėgų pasiskirstymas dar gali keistis. To labiausiai tikisi opozicinė „Harmonijos“ partija. Per praėjusius rinkimus daugiausiai balsų gavusi partija, kurią pirmiausiai remia stipri rusakalbių mažumą, kol kas turi tik 4,8 proc. rinkėjų pasitikėjimą.

Iš viso į parlamentą pateko 8 partijos. Be „Jungtinio sąrašo“ tai pavyko padaryti dar trims naujoms grupuotėms. K. Karinis po balsavimo teigė esąs pasirengęs vadovauti ir būsimai vyriausybei. Tačiau manoma, kad laukia sunkios derybos dėl koalicijos.

Per rinkimų kampaniją Latvijoje dominavo Rusijos invazijos į Ukrainą ir jos padarinių tema. Daugeliui žmonių, be to, didelį rūpestį kelia smarkiai augančios energijos kainos ir didžiulė infliacija.