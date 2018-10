Komentuodamas šeštadienio rinkimų rezultatus, politikas akcentavo, kad balsavimas rodo, jog rinkėjai nori pokyčių. „Mes nesame politikoje šiaip sau, mes esame pasiruošę prisiimti atsakomybę“, – paklaustas, ar jo partija galėtų imtis iniciatyvos formuoti vyriausybę, atsakė J. Bordanas. Paklaustas apie galimus koalicijos partnerius, J. Bordanas sakė, kad turi būti atsižvelgta į rinkėjų norus, o jo partija mato galimybę bendradarbiauti su visais, išskyrus prokremlišką „Santarvę“. Derybos dėl galimo bendradarbiavimo formuojant vyriausybę gali prasidėti jau kitą savaitę, nurodė J. Bordanas. Kaip skelbta anksčiau, daugiausiai balsų parlamento rinkimuose surinko „Santarvės“, populistinė „Kam priklauso valstybė?“ (KPV LV) ir Naujoji konservatorių partijos. Kaip nurodoma Latvijos rinkimų komisijos internetiniame puslapyje, balsai jau suskaičiuoti visose rinkimų apygardose. Susiję straipsniai: Latvijos parlamento rinkimuose daugiausia balsų surinko prorusiška partija Latvijos rinkimai: po kibernetinės atakos pirmauja prorusiška partija „Santarvė“ laimėjo rinkimus su 19,91 proc. balsų, KPV LV gavo 14,06 proc. balsų, o Naujoji konservatorių partija sulaukė 13,6 proc. rinkėjų paramos. Už Europos Sąjungą ir NATO pasisakantis liberalusis susivienijimas „Už plėtrą/Už!“ gavo 12,04 proc. balsų, Nacionalinis aljansas – 11,03 proc. balsų, o 9,96 proc. rinkėjų parėmė premjero Mario Kučinskio Žaliųjų ir valstiečių sąjungą. Su 6,67 proc. balsų minimalų 5 proc. balsų slenkstį taip pat peržengė susivienijimas „Naujoji vienybė“.

