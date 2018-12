Pasak gynybos ministro Raimondo Bergmanio, bendradarbiavimas su latvių bendrovėmis „UAV Factory“ ir „Atlas Aerospace“ padidins šalies gynybos potencialą. „Pasirinkdami nepilotuojamų orlaivių tiekėjus, ypač didelį dėmesį skyrėme išteklių, kuriuos gali parūpinti Latvijos gamintojai krizės metu, saugumą. Tai yra labai svarbu dėl regiono saugumo iššūkių“, – pareiškė R. Bergmanis. Ministerijos teigimu, naujieji orlaiviai leis kariuomenei veiksmingiau rinkti žvalgybos duomenis ir netiesiogiai palaikyti kitas pajėgas. Šiuos aparatus taip pat planuojama naudoti vykdant paieškos ir gelbėjimo bei kitas civilines operacijas. Pagal pasirašytą sutartį, abi bendrovės visų pirma patieks kariuomenei bandomąją skraidyklių partiją. Jei bendradarbiavimas bus sėkmingas, gamintojai tobulins tiekiamą produkciją. Kaip informavo ministerija, 2009 metais įsteigta „UAV Factory“ yra viena didžiausių bepiločių orlaivių tiekėjų visame pasaulyje. Šios bendrovės produkcija pardavinėjama daugiau kaip 50 šalių ir naudojama tiek kariniams, tiek civiliniams tikslams. 2016 metais įkurtos „Atlas Aerospace“ bepilotės skraidyklės tiekiamos kelioms valstybėms, tokioms kaip Prancūzija, Vokietija ir Nyderlandai.

