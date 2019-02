Pasak jos, pradėtas ikiteisminis bylos nagrinėjimas. Praėjusią savaitę prokuroras Maris Urbanas agentūrai BNS sakė toliau renkantis įrodymus, o taip pat susitinkantis su J. Jurašo nurodytas liudytojais. Sausio 31 dieną Latvijos Saeima balsų dauguma pritarė J. Jurašo teisinės neliečiamybės panaikinimui. Leidimo patraukti J. Jurašą baudžiamojon atsakomybėn dėl įtariamo valstybės paslapčių paviešinimo paprašė generalinė prokuratūra. Parlamente, turinčiame 100 deputatų, už prokuratūros prašymo patenkinimą balsavo 73 nariai, 17 pasakė prieš. J. Jurašas, buvęs aukšto rango Korupcijos prevencijos biuro (KNAB) pareigūnas, tvirtina, jog 2016 metais jam buvo pasiūlytas 1 mln. eurų kyšis už tai, kad buvusiam Latvijos geležinkelių vadovui Ugniui Magoniui pareikšti kaltinimai kyšininkavimu būtų pakeisti į švelnesnius kaltinimus prekyba poveikiu. J. Jurašas sakė apie siūlomą kyšį informavęs Korupcijos prevencijos skyriaus vadovą Jaroslavą Strelčenoką ir generalinį prokurorą Eriką Kalnmejerą, tačiau nesulaukė iš jų jokios reakcijos ir kreipėsi į žiniasklaidą. Vėliau KNAB pareiškė, kad J. Jurašas atskleidė per daug informacijos ir padarė didelės žalos biuro pradėtam gautos informacijos tyrimui. Latvijos saugumo policija pradėjo bylą dėl J. Jurašo įslaptintos informacijos nutekinimo.

