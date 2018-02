Ji tvirtino, kad šalies centrinio banko prezidentas turėtų nusišalinti, kol Korupcijos prevencijos biuras (KNAB) tirs jo veiklą. Vis dėlto ministrė nenurodė, dėl kokios priežasties I. Rimševičius buvo sulaikytas ir apklaustas. BNS taip pat gavo informacijos, kad KNAB neprašys teismo skirti arešto I. Rimševičiui ir verslininkui Mariui Martinsonui, kuris taip pat buvo sulaikytas. Latvijos valstybinė televizija parodė reportažą, kuriame buvo matoma, kaip I. Rimševičius šeštadienio vakarą atvyko į KNAB biurą, o keliomis valandomis vėliau iš jo išvyko drauge su savo advokatu ir keliais pareigūnais. Latvijos televizijos naujienų tarnyba taip pat pranešė, kad KNAB pareigūnai šeštadienį atliko kratą Latvijos centrinio banko vadovo namuose ir biure. Sekmadienį Latvijos premjeras patvirtino, kad 52 metų Centrinio banko prezidentas buvo sulaikytas, tačiau daugiau detalių nepateikė. KNAB, Latvijos bankas ir Europos centrinis bankas situacijos nekomentuoja. Kaip numato šalies įstatymai, asmenį pareigūnai gali sulaikyti ne ilgiau kaip dviem paroms. Vėliau tyrėjai skiria jam kardomąją priemonę, nesusijusią su laisvės atėmimu, arba kreipiasi į teismą prašydami leisti areštuoti tą asmenį. BNS kol kas neišsiaiškino, ar I. Rimševičius ir M. Martinsonas buvo paleisti į laisvę. Pasak žiniasklaidoje pasklidusių gandų, tyrimas tikriausiai susijęs su kyšininkavimu, kuriame dalyvavo nemokumo administratoriai Maris Sprūdas ir Ilmaras Krumsas. I. Rimševičius į Latvijos centrinio banko vadovo postą buvo paskirtas 2001-aisiais ir buvo keliskart perrinktas. Dabartinė jo kadencija baigsis 2019 metais.

