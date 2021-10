Labai padaugėjus neteisėtų bandymų kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną, vasarą latvių vyriausybė nuo rugpjūčio 11-osios iki lapkričio 10-osios įvedė ekstremaliąją padėtį Ludzos, Kraslavos, Aukštutinės Dauguvos savivaldybėse ir Daugpilyje.

Antradienį nuspręsta ekstremaliąją padėtį ten pratęsti trims mėnesiams.

Vidaus reikalų ministrė Marija Golubeva per vyriausybės posėdį sakė, kad galiojant ekstremaliajai padėčiai teisėsaugos institucijos toliau naudosis esamais nelegalaus sienos kirtimo prevencijos metodais.

Vidaus reikalų ministerija nurodė, kad pasieniečiai ir toliau per dieną užkerta kelią dešimčių asmenų bandymams nelegaliai patekti į Latviją iš Baltarusijos. Be to, ministerija pažymėjo, kad Lietuvos ir Lenkijos pasieniečiai taip pat toliau stengiasi neleisti užsieniečiams nelegaliai kirsti sienų.

Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos statistiniai duomenys rodo, kad praėjusią savaitę šių trijų šalių pasieniečiai apgręžė 2 967 nelegalius migrantus, bandžiusius patekti į jų teritorijas iš Baltarusijos. Palyginti su ankstesne savaite, kai tokių asmenų buvo 1 992, šis skaičius padidėjo 74 procentais, ir tai rodo, kad migracijos spaudimas vėl didėja.

Pasak Latvijos vidaus reikalų ministerijos, Lenkija taip pat 60 dienų pratęsė ekstremaliąją padėtį prie savo sienos su Baltarusija.

Europos Sąjunga kaltina Baltarusijos režimą migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine agresija keršijant už bloko sankcijas Minskui dėl represijų prieš opoziciją.